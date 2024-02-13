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"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.02.2024
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:51
2024-02-13T16:51
2024-02-13T16:57
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за согласование помощи Киеву."Мы не должны тебе ничего давать. <…> Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — обратился к Зеленскому Nick."Большинство американцев против этого", — признался Denlesks."Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — возмутился Justin Case."Что будет, когда эти деньги закончатся? Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate."Американская помощь не продлится долго. Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — посоветовал JAYВо вторник стало известно, что сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети
Пользователи Х раскритиковали Зеленского за слова о помощи из США
МОСКВА, 13 фев
— РИА Новости.
Пользователи социальной сети
Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за согласование помощи Киеву.
"Мы не должны тебе ничего давать. <…> Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — обратился к Зеленскому Nick.
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"Большинство американцев против этого", — признался Denlesks.
"Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — возмутился Justin Case.
"Что будет, когда эти деньги закончатся? Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate.
"Американская помощь не продлится долго. Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — посоветовал JAY
Во вторник стало известно, что сенат США
поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю
и Тайваню
без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву
.
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