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"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.02.2024
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16:51 13.02.2024 (обновлено: 16:57 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pomosch-1927128554.html
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.02.2024
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:51
2024-02-13T16:57
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за согласование помощи Киеву."Мы не должны тебе ничего давать. &lt;…&gt; Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — обратился к Зеленскому Nick."Большинство американцев против этого", — признался Denlesks."Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — возмутился Justin Case."Что будет, когда эти деньги закончатся? Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate."Американская помощь не продлится долго. Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — посоветовал JAYВо вторник стало известно, что сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский
"Обсуди с Путиным": обращение Зеленского к США разозлило пользователей Сети

Пользователи Х раскритиковали Зеленского за слова о помощи из США

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к американским сенаторам со словами благодарности за согласование помощи Киеву.
"Мы не должны тебе ничего давать. <…> Ты должен обсудить с Путиным мирные соглашения, нам не нужен бесконечный конфликт", — обратился к Зеленскому Nick.
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"Большинство американцев против этого", — признался Denlesks.
"Американцы тебя ненавидят. Твои собственные люди не хотят сражаться за тебя. Ты поклонник нацистов", — возмутился Justin Case.
"Что будет, когда эти деньги закончатся? Еще деньги? Американские солдаты?" — спросил Lt Col (ret) JG Weaver for U.S. Senate.
"Американская помощь не продлится долго. Скоро будут выборы. Изменения в правительстве означают изменения в политике. До этого времени лучше заключи мир", — посоветовал JAY
Во вторник стало известно, что сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
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