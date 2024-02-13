https://ria.ru/20240213/polsha-1927111350.html

Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка

Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка - РИА Новости, 13.02.2024

Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:58

2024-02-13T15:58

2024-02-13T21:42

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

матеуш моравецкий

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного обеспечения Pegasus для сбора данных на известных людей."У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в ста процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались", — сказал глава правительства.Туск добавил, что предоставит Дуде комплект соответствующих документов.Как сообщали СМИ, польские спецслужбы прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера Матеуша Моравецкого, нынешнего главу правительства Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.В свою очередь, председатель до недавнего времени правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что все прослушивания велись легально."Я знаю, что все прослушивания были утверждены и прокуратурой и судом", — сказал политик.При этом Качиньский отрицает, что прослушиванию подвергался Моравецкий.

https://ria.ru/20240206/polsha-1925674217.html

https://ria.ru/20240212/nato-1926961497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, матеуш моравецкий, право и справедливость