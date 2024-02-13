Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 13.02.2024 (обновлено: 21:42 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/polsha-1927111350.html
Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка
Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка - РИА Новости, 13.02.2024
Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:58
2024-02-13T21:42
в мире
польша
дональд туск
анджей дуда
матеуш моравецкий
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного обеспечения Pegasus для сбора данных на известных людей.&quot;У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в ста процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались&quot;, — сказал глава правительства.Туск добавил, что предоставит Дуде комплект соответствующих документов.Как сообщали СМИ, польские спецслужбы прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера Матеуша Моравецкого, нынешнего главу правительства Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.В свою очередь, председатель до недавнего времени правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что все прослушивания велись легально."Я знаю, что все прослушивания были утверждены и прокуратурой и судом", — сказал политик.При этом Качиньский отрицает, что прослушиванию подвергался Моравецкий.
https://ria.ru/20240206/polsha-1925674217.html
https://ria.ru/20240212/nato-1926961497.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9eeb11dafdb4864f8ad6b7f0485dd833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, матеуш моравецкий, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка

Премьер Польши Туск сообщил президенту, что в стране незаконно велась прослушка

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного обеспечения Pegasus для сбора данных на известных людей.
«

"У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в ста процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались", — сказал глава правительства.

Туск добавил, что предоставит Дуде комплект соответствующих документов.
Как сообщали СМИ, польские спецслужбы прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера Матеуша Моравецкого, нынешнего главу правительства Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Польский адвокат обратился в прокуратуру из-за прослушки Туска
6 февраля, 13:38
В свою очередь, председатель до недавнего времени правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что все прослушивания велись легально.
«
"Я знаю, что все прослушивания были утверждены и прокуратурой и судом", — сказал политик.
При этом Качиньский отрицает, что прослушиванию подвергался Моравецкий.

Pegasus — программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Премьер Польши намерен уговорить главы стран НАТО увеличить военные расходы
12 февраля, 21:44
 
В миреПольшаДональд ТускАнджей ДудаМатеуш МоравецкийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала