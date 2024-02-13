Премьер Польши заявил, что в стране незаконно велась прослушка
Премьер Польши Туск сообщил президенту, что в стране незаконно велась прослушка
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства незаконного использования в республике программного обеспечения Pegasus для сбора данных на известных людей.
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"У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в ста процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались", — сказал глава правительства.
Туск добавил, что предоставит Дуде комплект соответствующих документов.
Как сообщали СМИ, польские спецслужбы прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера Матеуша Моравецкого, нынешнего главу правительства Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.
В свою очередь, председатель до недавнего времени правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что все прослушивания велись легально.
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"Я знаю, что все прослушивания были утверждены и прокуратурой и судом", — сказал политик.
При этом Качиньский отрицает, что прослушиванию подвергался Моравецкий.
Pegasus — программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.