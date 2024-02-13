Рейтинг@Mail.ru
Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/politika-1927052474.html
Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков
Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:06
2024-02-13T13:06
россия
европа
сша
дмитрий песков
владимир путин
такер карлсон
лдпр
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X. "Здесь, наверное, неправильно, если я буду комментировать как-то слова господина Слуцкого. Но то, что, безусловно, это очень резонансное интервью - да, это однозначно. И в целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки этого самого мейнстрима и где пытаются задаваться вопросами самыми разными относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем", - сказал Песков на вопрос, согласен ли он со словами главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что после интервью Путина Карлсону Европу и западный мир "перекорежило", но Европа прозревает. При этом отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что он не имеет в виду того, что может наступить какое-то прозрение.
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927043181.html
https://ria.ru/20240213/putin-1927009381.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, сша, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, лдпр, нато, евросоюз, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЛДПР, НАТО, Евросоюз, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков

Песков: интервью Путина привело к дискуссиям в ЕС о линии в отношении России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
12:36
"Здесь, наверное, неправильно, если я буду комментировать как-то слова господина Слуцкого. Но то, что, безусловно, это очень резонансное интервью - да, это однозначно. И в целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки этого самого мейнстрима и где пытаются задаваться вопросами самыми разными относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем", - сказал Песков на вопрос, согласен ли он со словами главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что после интервью Путина Карлсону Европу и западный мир "перекорежило", но Европа прозревает.
При этом отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что он не имеет в виду того, что может наступить какое-то прозрение.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Медведев высмеял реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
10:24
 
РоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинТакер КарлсонЛДПРНАТОЕвросоюзИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала