https://ria.ru/20240213/politika-1927052474.html

Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков

Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024

Интервью Путина вызвало дискуссии об отношениях ЕС с Россией, заявил Песков

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:06

2024-02-13T13:06

2024-02-13T13:06

россия

европа

сша

дмитрий песков

владимир путин

такер карлсон

лдпр

нато

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X. "Здесь, наверное, неправильно, если я буду комментировать как-то слова господина Слуцкого. Но то, что, безусловно, это очень резонансное интервью - да, это однозначно. И в целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки этого самого мейнстрима и где пытаются задаваться вопросами самыми разными относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем", - сказал Песков на вопрос, согласен ли он со словами главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что после интервью Путина Карлсону Европу и западный мир "перекорежило", но Европа прозревает. При этом отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что он не имеет в виду того, что может наступить какое-то прозрение.

https://ria.ru/20240213/intervyu-1927043181.html

https://ria.ru/20240213/putin-1927009381.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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