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Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян
Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян - РИА Новости, 13.02.2024
Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян
Алкоголь в крови выявили у выехавшего на запрещенный сигнал светофора машиниста тепловоза, который вечером 12 февраля столкнулся с грузовым поездом в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:24
2024-02-13T09:24
2024-02-13T09:24
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Алкоголь в крови выявили у выехавшего на запрещенный сигнал светофора машиниста тепловоза, который вечером 12 февраля столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336, идет проверка инцидента. Как сообщала ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" Южно-Уральской железной дороги - из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" приостановлено. "Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя. С ним работают следователи", - сказали в пресс-службе. По данным ЮУЖД, в восстановительных работах на станции Бердяуш задействовано 269 работников ЮУЖД и 12 единиц техники. Сотрудниками ведутся работы по освобождению путей от сошедших порожних вагонов грузового поезда и восстановлению железнодорожного полотна. Также сообщалось о задержке нескольких пассажирских поездов.
https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Южно-Уральская железная дорога
Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян
У машиниста тепловоза, столкнувшегося с поездом, выявили алкоголь в крови
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Алкоголь в крови выявили у выехавшего на запрещенный сигнал светофора машиниста тепловоза, который вечером 12 февраля столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336, идет проверка инцидента.
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Как сообщала ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" Южно-Уральской железной дороги
- из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" приостановлено.
"Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя. С ним работают следователи", - сказали в пресс-службе.
По данным ЮУЖД, в восстановительных работах на станции Бердяуш задействовано 269 работников ЮУЖД и 12 единиц техники. Сотрудниками ведутся работы по освобождению путей от сошедших порожних вагонов грузового поезда и восстановлению железнодорожного полотна. Также сообщалось о задержке нескольких пассажирских поездов.
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