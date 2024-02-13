https://ria.ru/20240213/poezd-1926997840.html

Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян

Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян - РИА Новости, 13.02.2024

Машинист тепловоза, столкнувшегося с поездом под Челябинском, мог быть пьян

Алкоголь в крови выявили у выехавшего на запрещенный сигнал светофора машиниста тепловоза, который вечером 12 февраля столкнулся с грузовым поездом в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:24

2024-02-13T09:24

2024-02-13T09:24

происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

южно-уральская железная дорога

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Алкоголь в крови выявили у выехавшего на запрещенный сигнал светофора машиниста тепловоза, который вечером 12 февраля столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным Уральской транспортной прокуратуры, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции "Бердяуш" 12 февраля машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом №2336, идет проверка инцидента. Как сообщала ЮУЖД, инцидент произошел в 18.48 (16.48 мск) на станции "Бердяуш" Южно-Уральской железной дороги - из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Движение поездов на станции "Бердяуш" приостановлено. "Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя. С ним работают следователи", - сказали в пресс-службе. По данным ЮУЖД, в восстановительных работах на станции Бердяуш задействовано 269 работников ЮУЖД и 12 единиц техники. Сотрудниками ведутся работы по освобождению путей от сошедших порожних вагонов грузового поезда и восстановлению железнодорожного полотна. Также сообщалось о задержке нескольких пассажирских поездов.

https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html

https://ria.ru/20240109/stolknovenie-1920320006.html

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-уральская железная дорога