https://ria.ru/20240213/podrostok-1927202208.html
В ФРГ подростка с Украины ранили в результате нападения на расовой почве
В ФРГ подростка с Украины ранили в результате нападения на расовой почве - РИА Новости, 13.02.2024
В ФРГ подростка с Украины ранили в результате нападения на расовой почве
Украинский подросток получил тяжелые ранения в результате "нападения на расовой почве" в немецком Меттмане, передает информационное агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:47
2024-02-13T22:47
2024-02-13T22:53
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский подросток получил тяжелые ранения в результате "нападения на расовой почве" в немецком Меттмане, передает информационное агентство DPA со ссылкой на полицию. "Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что на подростка напали в закусочной 10 февраля. Сначала неизвестный начал его оскорблять, затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся. По информации DPA, за расследование взялась служба государственной безопасности Дюссельдорфа. Примерно в то же время в Оберхаузене был зарезан 17-летний украинец. Однако в случае с украинским баскетболистом полиция не видит "никаких конкретных доказательств в пользу преступления на почве ксенофобии". Ранее в Федерации баскетбола Киева сообщили, что в Дюссельдорфе погиб украинский баскетболист Владимир Ермаков в результате нападения на улице, его партнер по команде Артем Козаченко находится в стабильном состоянии в реанимации.
https://ria.ru/20230520/podrostok-1873136261.html
https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927161531.html
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в мире, дюссельдорф, владимир ермаков, оберхаузен, киев
В мире, Дюссельдорф, Владимир Ермаков, Оберхаузен, Киев
В ФРГ подростка с Украины ранили в результате нападения на расовой почве
В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве