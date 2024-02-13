https://ria.ru/20240213/podmoskove-1927108534.html

Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы

Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы - РИА Новости, 13.02.2024

Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы

Подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду и не не боятся их дефицита, рассказали РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:51

2024-02-13T15:51

2024-02-13T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

бананы

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду и не не боятся их дефицита, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Подмосковные участники проекта "Активное долголетие" не боятся дефицита бананов. Бананы, выращенные участниками подмосковного проекта "Активное долголетие", ничуть не отличаются от магазинных, а то, что они выращиваются собственными руками, - ещё более ценно!" - отметили в пресс-службе. По словам участника подмосковного проекта "Активное долголетие" из Ликино-Дулево Валерия Лунева, с каждым годом количество завязей в зимнем саду растет, как и опыт в таком необычном деле. Участники программы регулярно опрыскивают листья от вредителей, удобряют корни и обильно поливают теплой водой. "Мы ходим на занятия по садоводству и уже второй год выращиваем бананы в нашем зимнем саду, и скажу вам, что пальма отлично плодоносит, нам её привезли из Грузии", - рассказал Лунев, слова которого приводит пресс-служба Минсоцразвития. Традиционным и основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор. Но импорт из этой страны сократился после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти эквадорских компаний из-за опасного вредителя - мухи-горбатки. Но уже начались поставки из Индии, о своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители.

https://realty.ria.ru/20240209/remont-1926447707.html

московская область (подмосковье)

ликино-дулево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ликино-дулево, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы