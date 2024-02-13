https://ria.ru/20240213/podmoskove-1927108534.html
Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы
Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы - РИА Новости, 13.02.2024
Участники "Активного долголетия" в Подмосковье выращивают бананы
Подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду и не не боятся их дефицита, рассказали РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:51
2024-02-13T15:51
2024-02-13T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ликино-дулево
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
бананы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду и не не боятся их дефицита, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Подмосковные участники проекта "Активное долголетие" не боятся дефицита бананов. Бананы, выращенные участниками подмосковного проекта "Активное долголетие", ничуть не отличаются от магазинных, а то, что они выращиваются собственными руками, - ещё более ценно!" - отметили в пресс-службе. По словам участника подмосковного проекта "Активное долголетие" из Ликино-Дулево Валерия Лунева, с каждым годом количество завязей в зимнем саду растет, как и опыт в таком необычном деле. Участники программы регулярно опрыскивают листья от вредителей, удобряют корни и обильно поливают теплой водой. "Мы ходим на занятия по садоводству и уже второй год выращиваем бананы в нашем зимнем саду, и скажу вам, что пальма отлично плодоносит, нам её привезли из Грузии", - рассказал Лунев, слова которого приводит пресс-служба Минсоцразвития. Традиционным и основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор. Но импорт из этой страны сократился после того, как Россельхознадзор ограничил поставки от пяти эквадорских компаний из-за опасного вредителя - мухи-горбатки. Но уже начались поставки из Индии, о своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ликино-дулево, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), бананы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ликино-Дулево, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Бананы
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подмосковные участники программы "Активное долголетие" самостоятельно уже второй год выращивают бананы в зимнем саду и не не боятся их дефицита, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
"Подмосковные участники проекта "Активное долголетие" не боятся дефицита бананов. Бананы, выращенные участниками подмосковного проекта "Активное долголетие", ничуть не отличаются от магазинных, а то, что они выращиваются собственными руками, - ещё более ценно!" - отметили в пресс-службе.
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По словам участника подмосковного проекта "Активное долголетие" из Ликино-Дулево
Валерия Лунева, с каждым годом количество завязей в зимнем саду растет, как и опыт в таком необычном деле. Участники программы регулярно опрыскивают листья от вредителей, удобряют корни и обильно поливают теплой водой.
"Мы ходим на занятия по садоводству и уже второй год выращиваем бананы в нашем зимнем саду, и скажу вам, что пальма отлично плодоносит, нам её привезли из Грузии", - рассказал Лунев, слова которого приводит пресс-служба Минсоцразвития.
Традиционным и основным поставщиком бананов в Россию
является Эквадор
. Но импорт из этой страны сократился после того, как Россельхознадзор
ограничил поставки от пяти эквадорских компаний из-за опасного вредителя - мухи-горбатки. Но уже начались поставки из Индии
, о своей готовности поставлять бананы на российский рынок заявляют и индонезийские производители.