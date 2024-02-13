https://ria.ru/20240213/plany-1927201216.html

Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах

Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах - РИА Новости, 13.02.2024

Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах

Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:35

2024-02-13T22:35

2024-02-13T22:35

специальная военная операция на украине

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давид арахамия

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложил ему о военных планах на 2024 год. "Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Кроме того, стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на 2024 год. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240213/rukovodstvo-1927086133.html

https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html

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в мире, украина, европа, россия, александр сырский, рустем умеров, давид арахамия, нато, вооруженные силы украины