https://ria.ru/20240213/plany-1927201216.html
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах - РИА Новости, 13.02.2024
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах
Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:35
2024-02-13T22:35
2024-02-13T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
александр сырский
рустем умеров
давид арахамия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_420:34:2992:1481_1920x0_80_0_0_c8be32b52668f9496329171abbe46321.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложил ему о военных планах на 2024 год. "Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Кроме того, стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на 2024 год. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240213/rukovodstvo-1927086133.html
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_81dd15adeeae8b010ad63fd9493f8ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, александр сырский, рустем умеров, давид арахамия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Сырский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах на 2024 год