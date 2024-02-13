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Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/plany-1927201216.html
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах - РИА Новости, 13.02.2024
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах
Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:35
2024-02-13T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
александр сырский
рустем умеров
давид арахамия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложил ему о военных планах на 2024 год. "Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Кроме того, стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на 2024 год. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240213/rukovodstvo-1927086133.html
https://ria.ru/20240213/vsu-1927039600.html
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в мире, украина, европа, россия, александр сырский, рустем умеров, давид арахамия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Сырский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах

Умеров доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах на 2024 год

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложил ему о военных планах на 2024 год.
«
"Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
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Кроме того, стороны обсудили увеличение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на 2024 год.
Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы писала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияАлександр СырскийРустем УмеровДавид АрахамияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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