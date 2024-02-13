https://ria.ru/20240213/plan-1927015216.html

Миссия поменялась. В США раскрыли план Вашингтона против России

Миссия поменялась. В США раскрыли план Вашингтона против России - РИА Новости, 13.02.2024

Миссия поменялась. В США раскрыли план Вашингтона против России

Белый дом хочет добиться смены власти в России с помощью конфликта на Украине, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:49

2024-02-13T10:49

2024-02-13T10:49

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Белый дом хочет добиться смены власти в России с помощью конфликта на Украине, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда я в самом начале конфликта спросил, каковы наши миссия и стратегические цели, знаете, что они сказали? Они поменяли их с "мы помогаем нашему союзнику" Украине, хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, и раскрыли, что хотят смены власти в России", — утверждает он.Он также добавил, российские руководство хочет обеспечить безопасность своих территорий, в то время как киевский режим и его спонсоры в Вашингтоне намереваются продолжать боевые действия, отклоняя любые призывы к переговорам.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240213/goroda-1927012822.html

https://ria.ru/20240213/vystrel-1926993535.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, политика