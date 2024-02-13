https://ria.ru/20240213/peskov-1927049156.html

Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов

Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов - РИА Новости, 13.02.2024

Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов

Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений по незаконному использованию ее замороженных активов, заявил... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:55

2024-02-13T12:55

2024-02-13T12:55

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений по незаконному использованию ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Ранее Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению. "Это разъяснение в отношении прежних решений. Собственно, тут никакой новации не было. По крайней мере мне неизвестно о каких-то новых решениях. Здесь наша позиция предельно проста и понятна. Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926565937.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире