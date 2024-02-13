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Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов - РИА Новости, 13.02.2024
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12:55 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/peskov-1927049156.html
Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов
Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов - РИА Новости, 13.02.2024
Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов
Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений по незаконному использованию ее замороженных активов, заявил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:55
2024-02-13T12:55
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений по незаконному использованию ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Ранее Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению. "Это разъяснение в отношении прежних решений. Собственно, тут никакой новации не было. По крайней мере мне неизвестно о каких-то новых решениях. Здесь наша позиция предельно проста и понятна. Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Песков рассказал об ответе на решения по использованию российских активов

Песков назвал возможные решения по использованию российских активов незаконными

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений по незаконному использованию ее замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии также не смогут использовать их по своему усмотрению.
"Это разъяснение в отношении прежних решений. Собственно, тут никакой новации не было. По крайней мере мне неизвестно о каких-то новых решениях. Здесь наша позиция предельно проста и понятна. Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", - сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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