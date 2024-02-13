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Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого* - РИА Новости, 13.02.2024
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12:38 13.02.2024 (обновлено: 12:39 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/peskov-1927044261.html
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого* - РИА Новости, 13.02.2024
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:38
2024-02-13T12:39
россия
московская область (подмосковье)
сыктывкар
борис кагарлицкий
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, в Кремле судебное решение не комментируют, добавил он. Апелляционный военный суд в Подмосковье по просьбе прокуратуры ужесточил приговор Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. "Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято. Но опять же, еще раз повторяю, мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927020766.html
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россия
московская область (подмосковье)
сыктывкар
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россия, московская область (подмосковье), сыктывкар, борис кагарлицкий, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Московская область (Подмосковье), Сыктывкар, Борис Кагарлицкий, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*

Песков напомнил, что в Кремле не могут комментировать судебные решения

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, в Кремле судебное решение не комментируют, добавил он.
Апелляционный военный суд в Подмосковье по просьбе прокуратуры ужесточил приговор Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.
Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*
11:17
"Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято. Но опять же, еще раз повторяю, мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам.
По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.
* Признан иноагентом в России.
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
12 декабря 2023, 12:58
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)СыктывкарБорис КагарлицкийДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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