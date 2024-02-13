https://ria.ru/20240213/peskov-1927044261.html
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого* - РИА Новости, 13.02.2024
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:38
2024-02-13T12:38
2024-02-13T12:39
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московская область (подмосковье)
сыктывкар
борис кагарлицкий
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, в Кремле судебное решение не комментируют, добавил он. Апелляционный военный суд в Подмосковье по просьбе прокуратуры ужесточил приговор Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. "Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято. Но опять же, еще раз повторяю, мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927020766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), сыктывкар, борис кагарлицкий, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Московская область (Подмосковье), Сыктывкар, Борис Кагарлицкий, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*
Песков напомнил, что в Кремле не могут комментировать судебные решения
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, в Кремле судебное решение не комментируют, добавил он.
Апелляционный военный суд в Подмосковье
по просьбе прокуратуры ужесточил приговор Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.
Суд ужесточил приговор социологу Кагарлицкому*
"Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято. Но опять же, еще раз повторяю, мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам.
По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре
12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг
- в перечень террористов и экстремистов.
* Признан иноагентом в России.
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма