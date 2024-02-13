https://ria.ru/20240213/peskov-1927044261.html

Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*

Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого* - РИА Новости, 13.02.2024

Песков ответил на вопрос о решении суда по делу Кагарлицкого*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:38

2024-02-13T12:38

2024-02-13T12:39

россия

московская область (подмосковье)

сыктывкар

борис кагарлицкий

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, в Кремле судебное решение не комментируют, добавил он. Апелляционный военный суд в Подмосковье по просьбе прокуратуры ужесточил приговор Кагарлицкому*, вместо штрафа ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. "Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято. Но опять же, еще раз повторяю, мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, Кагарлицкого освободили из-под стражи в зале суда, в СИЗО он находился с конца июля. Защита приняла решение не обжаловать приговор, но прокуратура с ним не согласилась. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России.

https://ria.ru/20240213/kagarlitskiy-1927020766.html

https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

россия

московская область (подмосковье)

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), сыктывкар, борис кагарлицкий, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)