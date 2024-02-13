https://ria.ru/20240213/peskov-1927042680.html

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, так как с линии соприкосновения идут тревожные... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:35

2024-02-13T12:35

2024-02-13T12:40

россия

азербайджан

армения

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, так как с линии соприкосновения идут тревожные новости."Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать других действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные. Будем очень внимательно наблюдать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html

россия

азербайджан

армения

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россия, азербайджан, армения, дмитрий песков