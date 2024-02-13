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Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
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12:35 13.02.2024 (обновлено: 12:40 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/peskov-1927042680.html
Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков
Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, так как с линии соприкосновения идут тревожные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:35
2024-02-13T12:40
россия
азербайджан
армения
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, так как с линии соприкосновения идут тревожные новости."Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать других действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные. Будем очень внимательно наблюдать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927029767.html
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россия, азербайджан, армения, дмитрий песков
Россия, Азербайджан, Армения, Дмитрий Песков
Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, заявил Песков

Песков: России призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности, так как с линии соприкосновения идут тревожные новости.
"Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать других действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные. Будем очень внимательно наблюдать", - сказал Песков журналистам.
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РоссияАзербайджанАрменияДмитрий Песков
 
 
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