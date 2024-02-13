https://ria.ru/20240213/pervoklassnik-1926998815.html

На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП

На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП - РИА Новости, 13.02.2024

На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП

Первоклассник в Барнауле угнал машину, устроил массовую аварию, травмировал человека и сбежал, сообщает во вторник полиция Алтайского края. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:31

2024-02-13T09:31

2024-02-13T09:31

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Первоклассник в Барнауле угнал машину, устроил массовую аварию, травмировал человека и сбежал, сообщает во вторник полиция Алтайского края. "Подросток совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания в одном из дворов по улице Сухова. Ребенок проехал на нем несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трех авто. При этом одному из водителей понадобилась помощь", - говорится в релизе. Увидев, к чему привели его шалости, ребенок сбежал с места происшествия. Видео об угоне автомобиля ребенком распространилось в соцсетях, что помогло полицейским найти хулигана. "Как установили сотрудники госавтоинспекции, "угонщику" всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину", - отмечает полиция. Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Когда именно произошло ДТП, не уточняется.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926952915.html

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, барнаул, алтайский край