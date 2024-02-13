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США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 13.02.2024 (обновлено: 12:03 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/peru-1927031007.html
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол
Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:01
2024-02-13T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
перу
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко."Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", - сказал он.США не раз пытались убедить различные латиноамериканские страны передать им российскую и советскую технику для помощи Украине. В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря на неодобрение такого шага Россией. Речь идет об обмене старой российской и украинской техники на новую из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Это решение опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html
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в мире, сша, перу, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Перу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол

Посол России: США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
"Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", - сказал он.
США не раз пытались убедить различные латиноамериканские страны передать им российскую и советскую технику для помощи Украине. В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря на неодобрение такого шага Россией. Речь идет об обмене старой российской и украинской техники на новую из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Это решение опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Военнослужащие Эквадора - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В ЦАМТО предупредили Эквадор о последствиях передачи США российского оружия
31 января, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПеруУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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