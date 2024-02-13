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США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024
США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол
Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:01
2024-02-13T12:01
2024-02-13T12:03
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко."Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", - сказал он.США не раз пытались убедить различные латиноамериканские страны передать им российскую и советскую технику для помощи Украине. В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря на неодобрение такого шага Россией. Речь идет об обмене старой российской и украинской техники на новую из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Это решение опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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РИА Новости
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США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол
Посол России: США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику