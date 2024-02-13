https://ria.ru/20240213/peru-1927031007.html

США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол

США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2024

США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику, заявил посол

Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:01

2024-02-13T12:01

2024-02-13T12:03

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Попытки США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику успеха не имели, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко."Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", - сказал он.США не раз пытались убедить различные латиноамериканские страны передать им российскую и советскую технику для помощи Украине. В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря на неодобрение такого шага Россией. Речь идет об обмене старой российской и украинской техники на новую из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Это решение опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, перу, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр