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Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году

Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году - РИА Новости, 13.02.2024

Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году

В программу ремонта железнодорожных переездов в Подмосковье в этом году включили более 90 объектов. По данным Минтранса региона, ремонтные работы начнутся уже в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:22

2024-02-13T19:22

2024-02-13T19:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В программу ремонта железнодорожных переездов в Подмосковье в этом году включили более 90 объектов. По данным Минтранса региона, ремонтные работы начнутся уже в марте. Об этом сообщил телеканал "360"."В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.В текущем году в Одинцове отремонтируют сразу 18 ж/д переездов. В Домодедове ремонт проведут на 16 объектах, в Сергиевом Посаде – на 11 ж/д переездах.В Московской области 347 ж/д переездов, и порядка 100 из них отремонтировали в прошлом году.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)