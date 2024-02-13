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Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году - РИА Новости, 13.02.2024
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Новости Подмосковья
 
19:22 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pereezdy-1927173518.html
Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году
Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году - РИА Новости, 13.02.2024
Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году
В программу ремонта железнодорожных переездов в Подмосковье в этом году включили более 90 объектов. По данным Минтранса региона, ремонтные работы начнутся уже в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:22
2024-02-13T19:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В программу ремонта железнодорожных переездов в Подмосковье в этом году включили более 90 объектов. По данным Минтранса региона, ремонтные работы начнутся уже в марте. Об этом сообщил телеканал "360"."В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.В текущем году в Одинцове отремонтируют сразу 18 ж/д переездов. В Домодедове ремонт проведут на 16 объектах, в Сергиевом Посаде – на 11 ж/д переездах.В Московской области 347 ж/д переездов, и порядка 100 из них отремонтировали в прошлом году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ремонтные работы проведут более чем на 90 ж/д переездах МО в этом году

© РИА Новости / Алексей ДаничевЖелезнодорожный переезд
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В программу ремонта железнодорожных переездов в Подмосковье в этом году включили более 90 объектов. По данным Минтранса региона, ремонтные работы начнутся уже в марте. Об этом сообщил телеканал "360".
"В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью", – отметил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.
В текущем году в Одинцове отремонтируют сразу 18 ж/д переездов. В Домодедове ремонт проведут на 16 объектах, в Сергиевом Посаде – на 11 ж/д переездах.
В Московской области 347 ж/д переездов, и порядка 100 из них отремонтировали в прошлом году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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