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Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии - РИА Новости, 13.02.2024
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17:19 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/pensiya-1927131075.html
Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии
Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии - РИА Новости, 13.02.2024
Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии
Около трети россиян мечтают на пенсии переехать в другой город, самым желанным местом для жизни они называют Сочи, свидетельствует опрос, проведенный СберНПФ и... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:19
2024-02-13T17:19
общество
сбер
сочи
краснодар
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Около трети россиян мечтают на пенсии переехать в другой город, самым желанным местом для жизни они называют Сочи, свидетельствует опрос, проведенный СберНПФ и порталом "Работа.ру". Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.По данным опроса, Сочи с 26 процентами занял первое место в списке самых комфортных городов для жизни на пенсии, следом идут Краснодар (19%) и Анапа (18%). В десятку вошли также Минеральные воды, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ессентуки, Москва, Кисловодск и Калининград.Также организаторы опроса сообщают, что 34 процента россиян на пенсии хотели бы переехать в другой город, 35 процентов признались, что пока не задумывались над этим вопросом, а еще 31 процент не готов менять место жительства.За прошедший год список критериев для оценки городов претерпел изменения: респонденты повысили значимость климата, благоустроенности населенного пункта и близости моря. Около половины россиян, по версии банка, будут переезжать за счет собственных сбережений.
https://ria.ru/20240115/pensiya-1921335609.html
https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
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общество, сбер, сочи, краснодар
Общество, Сбер, Сочи, Краснодар
Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии

Сочи, Краснодар и Анапа стали самыми желанными городами для жизни на пенсии

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПожилая пара прогуливается по набережной Сочи
Пожилая пара прогуливается по набережной Сочи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Пожилая пара прогуливается по набережной Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Около трети россиян мечтают на пенсии переехать в другой город, самым желанным местом для жизни они называют Сочи, свидетельствует опрос, проведенный СберНПФ и порталом "Работа.ру". Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
По данным опроса, Сочи с 26 процентами занял первое место в списке самых комфортных городов для жизни на пенсии, следом идут Краснодар (19%) и Анапа (18%). В десятку вошли также Минеральные воды, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ессентуки, Москва, Кисловодск и Калининград.
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Также организаторы опроса сообщают, что 34 процента россиян на пенсии хотели бы переехать в другой город, 35 процентов признались, что пока не задумывались над этим вопросом, а еще 31 процент не готов менять место жительства.
За прошедший год список критериев для оценки городов претерпел изменения: респонденты повысили значимость климата, благоустроенности населенного пункта и близости моря. Около половины россиян, по версии банка, будут переезжать за счет собственных сбережений.
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ОбществоСберСочиКраснодар
 
 
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