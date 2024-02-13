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Сестра Стаса Пьехи рассказала, почему артист отменил тур по России - РИА Новости, 13.02.2024
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Шоубиз
 
20:10 13.02.2024 (обновлено: 20:11 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pekha-1927183915.html
Сестра Стаса Пьехи рассказала, почему артист отменил тур по России
Сестра Стаса Пьехи рассказала, почему артист отменил тур по России - РИА Новости, 13.02.2024
Сестра Стаса Пьехи рассказала, почему артист отменил тур по России
Сестра певца Стаса Пьехи Эрика Быстрова сообщила РИА Новости, что артист отменил концерты в Орле, Белгороде и Курске из-за повреждения связок, сейчас они ищут... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:10
2024-02-13T20:11
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сестра певца Стаса Пьехи Эрика Быстрова сообщила РИА Новости, что артист отменил концерты в Орле, Белгороде и Курске из-за повреждения связок, сейчас они ищут новые даты для их проведения, следующий концерт запланирован на 18 февраля в Наро-Фоминске. "Сегодня днем он был у лора. Ему сказали, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках, сказали несколько дней строго молчать &lt;…&gt; Он хотел в этот регион (в Орел - ред.) приехать, там дальше Курск (15 февраля - ред.), Белгород (14 февраля - ред.), он не отменял там концерты. Они будут перенесены на новые даты. В итоге мы сейчас ищем даты переносов на какие-то ближайшие числа. Он приедет обязательно &lt;…&gt; У нас по графику 18-ого (в Наро-Фоминске - ред.) следующий концерт. Сейчас получается, что перед (ним) отменилось, но дальше мы поедем обязательно", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в понедельник в Орле должен был состояться концерт, артист накануне делал капельницы и ингаляции, чтобы "быстро реанимироваться", но с утра Пьеха был абсолютно без голоса, "сиплый и практически не разговаривал". "И в момент, когда уже концерт начинался, он принял решение выйти к зрителям и извиниться, что он не сможет спеть, потому что обманывать нехорошо. Он вышел, все сказал, и зритель с поддержкой отнесся к нему", - подчеркнула сестра исполнителя. По ее словам, повреждение связок связано с тем, что Пьеха начал работать после отпуска, а перед этим заболел. "Я так понимаю, что на фоне того, что он больной отпел концерт, получилось такое осложнение в виде такого механичного повреждения связок &lt;…&gt; Стас обязательный артист, у него никогда не было проблем с репутацией, тут упрекнуть не в чем. К сожалению, такое бывает", - заключила Быстрова.
https://ria.ru/20240213/pekha-1927082860.html
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Шоубиз, Орел, Белгород, Курск, Стас Пьеха, Новости культуры, Культура
Сестра Стаса Пьехи рассказала, почему артист отменил тур по России

Сестра Стаса Пьехи: артист отменил концерты в России из-за повреждения связок

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певец Стас Пьеха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сестра певца Стаса Пьехи Эрика Быстрова сообщила РИА Новости, что артист отменил концерты в Орле, Белгороде и Курске из-за повреждения связок, сейчас они ищут новые даты для их проведения, следующий концерт запланирован на 18 февраля в Наро-Фоминске.
«
"Сегодня днем он был у лора. Ему сказали, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках, сказали несколько дней строго молчать <…> Он хотел в этот регион (в Орел - ред.) приехать, там дальше Курск (15 февраля - ред.), Белгород (14 февраля - ред.), он не отменял там концерты. Они будут перенесены на новые даты. В итоге мы сейчас ищем даты переносов на какие-то ближайшие числа. Он приедет обязательно <…> У нас по графику 18-ого (в Наро-Фоминске - ред.) следующий концерт. Сейчас получается, что перед (ним) отменилось, но дальше мы поедем обязательно", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что в понедельник в Орле должен был состояться концерт, артист накануне делал капельницы и ингаляции, чтобы "быстро реанимироваться", но с утра Пьеха был абсолютно без голоса, "сиплый и практически не разговаривал".
«
"И в момент, когда уже концерт начинался, он принял решение выйти к зрителям и извиниться, что он не сможет спеть, потому что обманывать нехорошо. Он вышел, все сказал, и зритель с поддержкой отнесся к нему", - подчеркнула сестра исполнителя.
По ее словам, повреждение связок связано с тем, что Пьеха начал работать после отпуска, а перед этим заболел. "Я так понимаю, что на фоне того, что он больной отпел концерт, получилось такое осложнение в виде такого механичного повреждения связок <…> Стас обязательный артист, у него никогда не было проблем с репутацией, тут упрекнуть не в чем. К сожалению, такое бывает", - заключила Быстрова.
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