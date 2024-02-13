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Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем

Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 13.02.2024

Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем

Певец Стас Пьеха сообщил на своей странице в Instagram*, что не смог провести концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:46

2024-02-13T14:46

2024-02-13T14:56

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил на своей странице в Instagram*, что не смог провести концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. "Мы не смогли отработать концерт в Орле по причине того, что я потерял голос", — говорит артист в видеообращении.По словам Пьехи, он принял все необходимые меры, чтобы восстановиться. Однако это не помогло."Возможно, есть некое повреждение связок, там краевой хордит, варикоз и т.д. Не буду вас пугать диагнозами, пока не попал к врачу", — заявил исполнитель.Музыкант добавил, что в ближайшее время планирует обратиться за помощью к столичным специалистам, чтобы они установили причину недуга."Буду стараться как можно скорее поправиться, вернуться на маршрут и продолжить работу. Надеюсь на ваше понимание", — резюмировал Пьеха.В феврале у выпускника "Фабрики звезд-4" запланировано несколько концертов, в том числе в Москве. Об их переносе или отмене информации пока нет. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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новости шоу-бизнеса, стас пьеха, орел, знаменитости, россия