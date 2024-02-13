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Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 13.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:46 13.02.2024 (обновлено: 14:56 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/pekha-1927082860.html
Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем
Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 13.02.2024
Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем
Певец Стас Пьеха сообщил на своей странице в Instagram*, что не смог провести концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:46
2024-02-13T14:56
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил на своей странице в Instagram*, что не смог провести концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. "Мы не смогли отработать концерт в Орле по причине того, что я потерял голос", — говорит артист в видеообращении.По словам Пьехи, он принял все необходимые меры, чтобы восстановиться. Однако это не помогло.&quot;Возможно, есть некое повреждение связок, там краевой хордит, варикоз и т.д. Не буду вас пугать диагнозами, пока не попал к врачу&quot;, — заявил исполнитель.Музыкант добавил, что в ближайшее время планирует обратиться за помощью к столичным специалистам, чтобы они установили причину недуга.&quot;Буду стараться как можно скорее поправиться, вернуться на маршрут и продолжить работу. Надеюсь на ваше понимание&quot;, — резюмировал Пьеха.В феврале у выпускника "Фабрики звезд-4" запланировано несколько концертов, в том числе в Москве. Об их переносе или отмене информации пока нет. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, стас пьеха, орел, знаменитости, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Стас Пьеха, Орел, Знаменитости, Россия
Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем

Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле из-за проблем с голосом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил на своей странице в Instagram*, что не смог провести концерт в Орле из-за проблем со здоровьем.
© Фото : @wolfiehaСтас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем
Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : @wolfieha
Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем
«
"Мы не смогли отработать концерт в Орле по причине того, что я потерял голос", — говорит артист в видеообращении.
По словам Пьехи, он принял все необходимые меры, чтобы восстановиться. Однако это не помогло.
«

"Возможно, есть некое повреждение связок, там краевой хордит, варикоз и т.д. Не буду вас пугать диагнозами, пока не попал к врачу", — заявил исполнитель.

Музыкант добавил, что в ближайшее время планирует обратиться за помощью к столичным специалистам, чтобы они установили причину недуга.
«

"Буду стараться как можно скорее поправиться, вернуться на маршрут и продолжить работу. Надеюсь на ваше понимание", — резюмировал Пьеха.

В феврале у выпускника "Фабрики звезд-4" запланировано несколько концертов, в том числе в Москве. Об их переносе или отмене информации пока нет.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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