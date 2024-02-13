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Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию
Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию - РИА Новости, 13.02.2024
Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию
Савеловский суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над своими детьми, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:09
2024-02-13T17:09
2024-02-13T18:41
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над своими детьми, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Приговором Савеловского районного суда Москвы фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима", — сказала она.Суд установил, что сексуальное насилие над двумя детьми происходило с января 2014-го по март 2018 года в доме осужденного на территории США. Американца осудили очно, при этом в суде не уточнили, при каких обстоятельствах он оказался в России.Мужчину признали виновным в "действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста". Признавать себя виновным иностранец отказался.Как сообщили в СК, следователи провели сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, что позволило собрать достаточную доказательную базу.
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происшествия, москва, россия, сша, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, США, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию
Суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии за насилие над двумя детьми
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над своими детьми, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Приговором Савеловского районного суда Москвы фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима", — сказала она.
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Суд установил, что сексуальное насилие над двумя детьми происходило с января 2014-го по март 2018 года в доме осужденного на территории США
. Американца осудили очно, при этом в суде не уточнили, при каких обстоятельствах он оказался в России.
Мужчину признали виновным в "действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста". Признавать себя виновным иностранец отказался.
Как сообщили в СК, следователи провели сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, что позволило собрать достаточную доказательную базу.
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