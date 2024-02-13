https://ria.ru/20240213/pedofiliya-1927136651.html

Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию

Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию - РИА Новости, 13.02.2024

Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за педофилию

Савеловский суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над своими детьми, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:09

2024-02-13T17:09

2024-02-13T18:41

происшествия

москва

россия

сша

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил американца к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над своими детьми, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Приговором Савеловского районного суда Москвы фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима", — сказала она.Суд установил, что сексуальное насилие над двумя детьми происходило с января 2014-го по март 2018 года в доме осужденного на территории США. Американца осудили очно, при этом в суде не уточнили, при каких обстоятельствах он оказался в России.Мужчину признали виновным в "действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста". Признавать себя виновным иностранец отказался.Как сообщили в СК, следователи провели сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, что позволило собрать достаточную доказательную базу.

https://ria.ru/20240209/arest-1926492380.html

https://ria.ru/20240208/podrostok-1926257102.html

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происшествия, москва, россия, сша, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)