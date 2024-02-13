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Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой - РИА Новости, 13.02.2024
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Хорошие новости
 
14:00 13.02.2024 (обновлено: 15:34 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой - РИА Новости, 13.02.2024
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры с маленькой пандой Катюшей, обнимающейся с матерью. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:00
2024-02-13T15:34
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры с маленькой пандой Катюшей, обнимающейся с матерью."Мудрость мамы не знает границ… Кто же откажется от времени, проведенного с мамой", — написала Акулова.Ранее она рассказывала, что Катюша пока не выходит во взрослый вольер. Торопить ее не будут. Большую часть времени она предпочитает проводить в неэкспозиционном вольере, где маленькая панда была с матерью с момента рождения. Катюша родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Она стала первым в истории России детенышем большой панды. У малышки уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Имя для нее выбрали участники проекта "Активный гражданин".
https://ria.ru/20240209/panda-1926499350.html
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Маленькая панда Катюша с мамой
Глава Московского зоопарка выложила видео, где маленькая панда Катюша обнимается с мамой
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой

В Московском зоопарке показали, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры с маленькой пандой Катюшей, обнимающейся с матерью.
"Мудрость мамы не знает границ… Кто же откажется от времени, проведенного с мамой", — написала Акулова.
Один из старейших в Европе: 160 лет Московскому зоопарку
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.

Главный вход в Московский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. 1996 год

Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.

© РИА Новости / Валерий Шустов
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1 из 17
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка | Перейти в медиабанк

Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.

Панда с детенышем в Московском зоопарке

Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
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2 из 17
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.

Работа Московского зоопарка во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 17
© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанк

Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.

Посетители Московского зоопарка у пруда. 1973 год

Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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4 из 17
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Детеныш суматранского орангутана в вольере Московского зоопарка

Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 17
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.

Красный и розовый фламинго с птенцом в Московском зоопарке

Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 17
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Символом Московского зоопарка стал манул.

Манул в вольере Московского зоопарка, где празднуется Международный день кошек

Символом Московского зоопарка стал манул.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 17
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.

Посетители московского зоопарка у клетки со львом. 1944 год

Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 17
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.

Енот-полоскун в Московском зоопарке

Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 17
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.

Белый медведь в Московском зоопарке

Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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10 из 17
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.

Сотрудник Московского зоопарка кормит пингвинов Гумбольдта рыбой

Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 17
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.

Обезьяна породы мандрил в Московском зоопарке

Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.

© РИА Новости / Александр Вильф
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12 из 17
© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанк

Он растет, и его коллекция постоянно пополняется.

Юный посетитель Московского зоопарка у вольера с носорогом. 1975 год

Он растет, и его коллекция постоянно пополняется.

© РИА Новости / Олег Макаров
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13 из 17
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.

Шестилетняя самка ягуарунди в Московском зоопарке

В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 17
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.

Лев в московском зоопарке после сильного снегопада

В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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15 из 17
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.

В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона

Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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16 из 17
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".

Юная посетительница наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке

Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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17 из 17

Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.

© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
1 из 17

Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в медиабанк
2 из 17

Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
3 из 17

Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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4 из 17

Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 17

Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 17

Символом Московского зоопарка стал манул.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 17

Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 17

Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 17

Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
10 из 17

Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 17

Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 17

Он растет, и его коллекция постоянно пополняется.

© РИА Новости / Олег Макаров
Перейти в медиабанк
13 из 17

В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 17

В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
15 из 17

Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
16 из 17

Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
17 из 17
Ранее она рассказывала, что Катюша пока не выходит во взрослый вольер. Торопить ее не будут. Большую часть времени она предпочитает проводить в неэкспозиционном вольере, где маленькая панда была с матерью с момента рождения.
Катюша родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Она стала первым в истории России детенышем большой панды. У малышки уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Имя для нее выбрали участники проекта "Активный гражданин".
Подарок для панды Катюши в честь китайского Нового года
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом
9 февраля, 20:05
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
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