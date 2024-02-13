https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html

Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой

Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой - РИА Новости, 13.02.2024

Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры с маленькой пандой Катюшей, обнимающейся с матерью. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:00

2024-02-13T14:00

2024-02-13T15:34

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры с маленькой пандой Катюшей, обнимающейся с матерью."Мудрость мамы не знает границ… Кто же откажется от времени, проведенного с мамой", — написала Акулова.Ранее она рассказывала, что Катюша пока не выходит во взрослый вольер. Торопить ее не будут. Большую часть времени она предпочитает проводить в неэкспозиционном вольере, где маленькая панда была с матерью с момента рождения. Катюша родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Она стала первым в истории России детенышем большой панды. У малышки уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. Имя для нее выбрали участники проекта "Активный гражданин".

https://ria.ru/20240209/panda-1926499350.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Маленькая панда Катюша с мамой Глава Московского зоопарка выложила видео, где маленькая панда Катюша обнимается с мамой 2024-02-13T14:00 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

светлана акулова, московский зоопарк, москва