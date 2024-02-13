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Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2024
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12:50 13.02.2024 (обновлено: 12:59 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/palestina-1927047735.html
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2024
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:50
2024-02-13T12:59
в мире
россия
сша
израиль
джо байден
дмитрий песков
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и остановке огня. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением Хамас, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель. "Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными. Они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международных, ранее принятых, всем хорошо известных резолюций Совета Безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Байдена.
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в мире, россия, сша, израиль, джо байден, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Джо Байден, Дмитрий Песков, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС

Песков: Россия готова поддержать освобождение заложников, захваченных ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и остановке огня.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением Хамас, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель.
"Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными. Они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международных, ранее принятых, всем хорошо известных резолюций Совета Безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Байдена.
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В миреРоссияСШАИзраильДжо БайденДмитрий ПесковХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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