https://ria.ru/20240213/palestina-1927047735.html

Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС

Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2024

Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:50

2024-02-13T12:50

2024-02-13T12:59

в мире

россия

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израиль

джо байден

дмитрий песков

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и остановке огня. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением Хамас, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель. "Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными. Они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международных, ранее принятых, всем хорошо известных резолюций Совета Безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Байдена.

https://ria.ru/20240209/gaza-1926503785.html

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сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, израиль, джо байден, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году