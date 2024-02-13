https://ria.ru/20240213/palestina-1927047735.html
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2024
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:50
2024-02-13T12:50
2024-02-13T12:59
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дмитрий песков
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США по сделке Израиля и ХАМАС, заявил, что РФ готова поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и остановке огня. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением Хамас, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель. "Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными. Они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международных, ранее принятых, всем хорошо известных резолюций Совета Безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Байдена.
https://ria.ru/20240209/gaza-1926503785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, израиль, джо байден, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Джо Байден, Дмитрий Песков, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал идею США по сделке Израиля и ХАМАС
Песков: Россия готова поддержать освобождение заложников, захваченных ХАМАС