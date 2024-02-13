https://ria.ru/20240213/palestina-1926983303.html

В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию

В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию - РИА Новости, 13.02.2024

В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:02

2024-02-13T05:02

2024-02-13T05:44

палестина

россия

в мире

махмуд аббас

дмитрий песков

михаил богданов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Аббас планировал приехать в Россию в прошлом году. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что визит планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны."Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231227/konferentsiya-1918346276.html

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палестина, россия, в мире, махмуд аббас, дмитрий песков, михаил богданов