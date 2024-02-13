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В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию - РИА Новости, 13.02.2024
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:02
2024-02-13T05:02
2024-02-13T05:44
палестина
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махмуд аббас
дмитрий песков
михаил богданов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Аббас планировал приехать в Россию в прошлом году. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что визит планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны."Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится", - сказал Песков.
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палестина, россия, в мире, махмуд аббас, дмитрий песков, михаил богданов
Палестина, Россия, В мире, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, Михаил Богданов
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию
Песков: в Кремле надеются, что лидер Палестины посетит Россию в удобное время