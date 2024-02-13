Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 13.02.2024 (обновлено: 05:44 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/palestina-1926983303.html
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию - РИА Новости, 13.02.2024
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:02
2024-02-13T05:44
палестина
россия
в мире
махмуд аббас
дмитрий песков
михаил богданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Аббас планировал приехать в Россию в прошлом году. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что визит планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны."Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231227/konferentsiya-1918346276.html
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1d9ffc22193565b636b05c98db97fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, россия, в мире, махмуд аббас, дмитрий песков, михаил богданов
Палестина, Россия, В мире, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, Михаил Богданов
В Кремле выразили надежду, что лидер Палестины посетит Россию

Песков: в Кремле надеются, что лидер Палестины посетит Россию в удобное время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Аббас планировал приехать в Россию в прошлом году. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что визит планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
Абдельхафиз Нофаль - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол Палестины заявил о поддержке предложения России по мирной конференции
27 декабря 2023, 03:07
"Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится", - сказал Песков.
 
ПалестинаРоссияВ миреМахмуд АббасДмитрий ПесковМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала