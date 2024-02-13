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Байден призвал к реформированию ПНА - РИА Новости, 13.02.2024
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00:58 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/palestina-1926974920.html
Байден призвал к реформированию ПНА
Байден призвал к реформированию ПНА - РИА Новости, 13.02.2024
Байден призвал к реформированию ПНА
Президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть реформирована и готова строить независимое государство, как... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:58
2024-02-13T00:58
в мире
сша
иордания
западный берег реки иордан
джо байден
абдалла ii
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть реформирована и готова строить независимое государство, как только движение ХАМАС лишится власти в секторе Газа. "Палестинская администрация должна быть срочно реформирована, чтобы эффективно обеспечивать потребности палестинцев как на Западном берегу, так и в Газе. Как только закончится контроль ХАМАС над Газой, они (ПНА - ред.) должны быть готовы строить государство, которое выступает за мир, не укрывает террористические группы, подобные ХАМАС и "Исламскому джихаду", - сказал он на пресс-конференции после встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Под властью международно признанной ПНА остается только часть Западного берега реки Иордан после того, как в 2007 году палестинское движение ХАМАС захватило контроль над сектором Газа. Израильские представители не раз возражали против передачи Газы под управление ПНА после завершения там военной операции, призванной уничтожить ХАМАС, атаковавшее юг еврейского государства 7 октября прошлого года.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1926973541.html
сша
иордания
западный берег реки иордан
палестина
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в мире, сша, иордания, западный берег реки иордан, джо байден, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исламский джихад, палестина
В мире, США, Иордания, Западный берег реки Иордан, Джо Байден, Абдалла II, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исламский джихад, Палестина
Байден призвал к реформированию ПНА

Байден: ПНА должна быть реформирована и готова строить палестинское государство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна быть реформирована и готова строить независимое государство, как только движение ХАМАС лишится власти в секторе Газа.
«
"Палестинская администрация должна быть срочно реформирована, чтобы эффективно обеспечивать потребности палестинцев как на Западном берегу, так и в Газе. Как только закончится контроль ХАМАС над Газой, они (ПНА - ред.) должны быть готовы строить государство, которое выступает за мир, не укрывает террористические группы, подобные ХАМАС и "Исламскому джихаду", - сказал он на пресс-конференции после встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.
Под властью международно признанной ПНА остается только часть Западного берега реки Иордан после того, как в 2007 году палестинское движение ХАМАС захватило контроль над сектором Газа.
Израильские представители не раз возражали против передачи Газы под управление ПНА после завершения там военной операции, призванной уничтожить ХАМАС, атаковавшее юг еврейского государства 7 октября прошлого года.
Король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Король Иордании рассказал, к чему приведет операция Израиля в Рафахе
00:38
 
В миреСШАИорданияЗападный берег реки ИорданДжо БайденАбдалла IIХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсламский джихадПалестина
 
 
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