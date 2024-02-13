https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926986152.html

Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества

Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества - РИА Новости, 13.02.2024

Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества

Бургерная в Дальнереченске Приморского края использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:11

2024-02-13T06:11

2024-02-13T06:12

дальнереченск

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бургерная в Дальнереченске Приморского края использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. "Установлено, что ИП, которому принадлежит предприятие, зарегистрирован в компоненте (информационной системы) "Цербер" как хозяйствующий субъект, однако площадка по адресу расположения кафе в информационной системе отсутствует. Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступало в кафе, не оформлялись. Невозможно подтвердить его прослеживаемость, установить, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдались ли сроки годности, а значит – блюда для людей готовились из продуктов, неподтвержденного качества и безопасности", - говорится в сообщении. Управление выдало ИП предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Информация по итогам проверки направлена в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Управление отмечает, что с прошлого года в разных регионах страны участились случаи массовых отравлений в общепите или при заказе готовой еды. В каждом из таких случаев компании не были зарегистрированы в ФГИС "ВетИС" и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Ведомство предлагает законодательно закрепить необходимость регистрации организаций общепита в ФГИС "ВетИС" в качестве условия для внесения в реестр Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

дальнереченск

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дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия, россия