Рейтинг@Mail.ru
Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 13.02.2024 (обновлено: 06:12 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926986152.html
Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества
Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества - РИА Новости, 13.02.2024
Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества
Бургерная в Дальнереченске Приморского края использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:11
2024-02-13T06:12
дальнереченск
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926819130_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_edb6fcfc9eb22fb6c6e544328e92be0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бургерная в Дальнереченске Приморского края использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. "Установлено, что ИП, которому принадлежит предприятие, зарегистрирован в компоненте (информационной системы) "Цербер" как хозяйствующий субъект, однако площадка по адресу расположения кафе в информационной системе отсутствует. Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступало в кафе, не оформлялись. Невозможно подтвердить его прослеживаемость, установить, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдались ли сроки годности, а значит – блюда для людей готовились из продуктов, неподтвержденного качества и безопасности", - говорится в сообщении. Управление выдало ИП предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Информация по итогам проверки направлена в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Управление отмечает, что с прошлого года в разных регионах страны участились случаи массовых отравлений в общепите или при заказе готовой еды. В каждом из таких случаев компании не были зарегистрированы в ФГИС "ВетИС" и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Ведомство предлагает законодательно закрепить необходимость регистрации организаций общепита в ФГИС "ВетИС" в качестве условия для внесения в реестр Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html
дальнереченск
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926819130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63f39d381bc0854955e18173f86fef06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия, россия
Дальнереченск, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия, Россия
Продукты в бугерной в Приморье были неподтвержденного качества

Бугерная в Приморье использовала продукты неподтвержденного качества

© Фото : СУ СК по Приморскому краюОсмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : СУ СК по Приморскому краю
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бургерная в Дальнереченске Приморского края использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В Дагестане закрыли кафе после массового отравления людей
11 февраля, 17:30
"Установлено, что ИП, которому принадлежит предприятие, зарегистрирован в компоненте (информационной системы) "Цербер" как хозяйствующий субъект, однако площадка по адресу расположения кафе в информационной системе отсутствует. Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступало в кафе, не оформлялись. Невозможно подтвердить его прослеживаемость, установить, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдались ли сроки годности, а значит – блюда для людей готовились из продуктов, неподтвержденного качества и безопасности", - говорится в сообщении.
Управление выдало ИП предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Информация по итогам проверки направлена в Роспотребнадзор и правоохранительные органы.
Управление отмечает, что с прошлого года в разных регионах страны участились случаи массовых отравлений в общепите или при заказе готовой еды. В каждом из таких случаев компании не были зарегистрированы в ФГИС "ВетИС" и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Ведомство предлагает законодательно закрепить необходимость регистрации организаций общепита в ФГИС "ВетИС" в качестве условия для внесения в реестр Роспотребнадзора.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В Москве воспитанников школы-интерната госпитализировали с отравлением
11 февраля, 10:20
 
ДальнереченскПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала