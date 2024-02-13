https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926984055.html

Среди новых отравившихся в Приморье отсутствуют тяжелые случаи

Среди новых отравившихся в Приморье отсутствуют тяжелые случаи - РИА Новости, 13.02.2024

Среди новых отравившихся в Приморье отсутствуют тяжелые случаи

Тяжелых случаев нет среди новых пациентов, отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:10

2024-02-13T05:10

2024-02-13T05:10

происшествия

дальнереченск

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Тяжелых случаев нет среди новых пациентов, отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. В воскресенье прокуратура Приморья информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Сообщалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51. Среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. Ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. "Тяжелых пациентов нет. Все пациенты остаются под наблюдением врачей, выписки еще не планируются", - сказал собеседник агентства. Ранее СУСК по региону сообщало, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. В заведении уже были выявлены многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

дальнереченск

приморский край

россия

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происшествия, дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия