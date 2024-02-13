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Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека - РИА Новости, 13.02.2024
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04:05 13.02.2024 (обновлено: 04:34 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926981726.html
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека - РИА Новости, 13.02.2024
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека
Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 51, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:05
2024-02-13T04:34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 51, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.&quot;Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя&quot;, — сказали в ведомстве.В управлении отметили, что "причиной массового отравления в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске стала кулинарная продукция собственного изготовления (наггетсы и соусы), которую употребили посетители"."По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла", - сообщили в ведомстве.В Роспотребнадзоре намерены установить предприятия, которые снабжали бургерную продукцией, а также провести еще ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля.В минздраве региона сообщили РИА Новости, что тяжелых случаев отравления нет. По данным СК, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств.В понедельник управление ведомства сообщило, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. В общепите выявили многочисленные нарушения.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло с 31 до 51

© Фото : СУ СК по Приморскому краюОсмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : СУ СК по Приморскому краю
Осмотр помещения бургерной в Дальнереченске сотрудниками СК РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 51, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
«

"Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", — сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что "причиной массового отравления в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске стала кулинарная продукция собственного изготовления (наггетсы и соусы), которую употребили посетители".
"По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре намерены установить предприятия, которые снабжали бургерную продукцией, а также провести еще ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что тяжелых случаев отравления нет. По данным СК, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств.
В понедельник управление ведомства сообщило, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. В общепите выявили многочисленные нарушения.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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