https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926981726.html

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека - РИА Новости, 13.02.2024

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека

Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 51, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T04:05

2024-02-13T04:05

2024-02-13T04:34

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 51, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора."Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", — сказали в ведомстве.В управлении отметили, что "причиной массового отравления в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске стала кулинарная продукция собственного изготовления (наггетсы и соусы), которую употребили посетители"."По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла", - сообщили в ведомстве.В Роспотребнадзоре намерены установить предприятия, которые снабжали бургерную продукцией, а также провести еще ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля.В минздраве региона сообщили РИА Новости, что тяжелых случаев отравления нет. По данным СК, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств.В понедельник управление ведомства сообщило, что из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла. В общепите выявили многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)