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Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2024
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23:18 13.02.2024 (обновлено: 23:23 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ostin-1927204654.html
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2024
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне
Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:18
2024-02-13T23:23
в мире
остин
сша
министерство обороны сша
брюссель
украина
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Ранее Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс."Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня", - сказала Сингх в ходе брифинга.Из-за очередной экстренной госпитализации Остин отменил визит в Брюссель, где контактная группа по Украине намеревалась в среду собраться в очном формате.
https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html
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в мире, остин, сша, министерство обороны сша, брюссель, украина, ллойд остин
В мире, Остин, США, Министерство обороны США, Брюссель, Украина, Ллойд Остин
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне

Минобороны США: шефа Пентагона Остина выпишут из больницы 13 февраля

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
"Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня", - сказала Сингх в ходе брифинга.
Из-за очередной экстренной госпитализации Остин отменил визит в Брюссель, где контактная группа по Украине намеревалась в среду собраться в очном формате.
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