https://ria.ru/20240213/ostin-1927204654.html

Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне

Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2024

Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне

Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:18

2024-02-13T23:18

2024-02-13T23:23

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брюссель

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Ранее Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс."Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня", - сказала Сингх в ходе брифинга.Из-за очередной экстренной госпитализации Остин отменил визит в Брюссель, где контактная группа по Украине намеревалась в среду собраться в очном формате.

https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, остин, сша, министерство обороны сша, брюссель, украина, ллойд остин