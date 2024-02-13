https://ria.ru/20240213/ostin-1927204654.html
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2024
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне
Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:18
2024-02-13T23:18
2024-02-13T23:23
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Ранее Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс."Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня", - сказала Сингх в ходе брифинга.Из-за очередной экстренной госпитализации Остин отменил визит в Брюссель, где контактная группа по Украине намеревалась в среду собраться в очном формате.
https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, остин, сша, министерство обороны сша, брюссель, украина, ллойд остин
В мире, Остин, США, Министерство обороны США, Брюссель, Украина, Ллойд Остин
Остина выпишут из больницы 13 февраля, сообщили в Пентагоне
Минобороны США: шефа Пентагона Остина выпишут из больницы 13 февраля
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы уже 13 февраля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
"Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы позднее сегодня", - сказала Сингх в ходе брифинга.
Из-за очередной экстренной госпитализации Остин отменил визит в Брюссель
, где контактная группа по Украине
намеревалась в среду собраться в очном формате.
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