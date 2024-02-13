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Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области
Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области
Президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, сообщил Кремль. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:44
2024-02-13T14:44
2024-02-13T16:59
белгородская область
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание <...> особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино", — говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции в декабре 2023 года.ОЭЗ в Белгородской области должна появиться до 15 мая текущего года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Вячеслав Гладков.Предложение о создании в Белгородской области особой экономической зоны "хотя бы на три — пять лет" поступило от директора завода из города Шебекино во время итоговой пресс-конференции Путина. По словам представителя промышленного объекта, это помогло бы восстановить производство после атак со стороны Украины. В ответ президент заявил, что идею необходимо поддержать, и поручил правительству проработать предложение в ближайшее время.
https://ria.ru/20231219/shebekino-1916653632.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, экономика, владимир путин
Белгородская область, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области
Путин поручил включить белгородский Шебекино в особую экономическую зону
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, сообщил Кремль
.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание <...> особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино", — говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции в декабре 2023 года.
ОЭЗ в Белгородской области должна появиться до 15 мая текущего года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин
и губернатор Вячеслав Гладков
.
Предложение о создании в Белгородской области особой экономической зоны "хотя бы на три — пять лет" поступило от директора завода из города Шебекино во время итоговой пресс-конференции Путина. По словам представителя промышленного объекта, это помогло бы восстановить производство после атак со стороны Украины. В ответ президент заявил, что идею необходимо поддержать, и поручил правительству проработать предложение в ближайшее время.
Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино