https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html

Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области

Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области

Президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, сообщил Кремль. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:44

2024-02-13T14:44

2024-02-13T16:59

белгородская область

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание <...> особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино", — говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции в декабре 2023 года.ОЭЗ в Белгородской области должна появиться до 15 мая текущего года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Вячеслав Гладков.Предложение о создании в Белгородской области особой экономической зоны "хотя бы на три — пять лет" поступило от директора завода из города Шебекино во время итоговой пресс-конференции Путина. По словам представителя промышленного объекта, это помогло бы восстановить производство после атак со стороны Украины. В ответ президент заявил, что идею необходимо поддержать, и поручил правительству проработать предложение в ближайшее время.

https://ria.ru/20231219/shebekino-1916653632.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, экономика, владимир путин