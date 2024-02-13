https://ria.ru/20240213/odnoklassniki-1927021345.html

Одноклассники рассказали о схемах мошенничества в соцсетях

Одноклассники рассказали о схемах мошенничества в соцсетях - РИА Новости, 13.02.2024

Одноклассники рассказали о схемах мошенничества в соцсетях

Одноклассники представили ключевые результаты 2023 года в сфере защиты пользователей от нежелательного контента и интернет-угроз. Эксперты ОК выяснили, какие... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:19

2024-02-13T11:19

2024-02-13T11:19

одноклассники

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Одноклассники представили ключевые результаты 2023 года в сфере защиты пользователей от нежелательного контента и интернет-угроз. Эксперты ОК выяснили, какие темы чаще всего пытались использовать злоумышленники, когда рассылали спам и другой нежелательный контент, нарушающий правила соцсети.Чаще всего обращались к такой теме, как выигрыш в лотерее. Пользователям предлагали поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, потом просили заплатить "налог", затем – "сервисный сбор" и так далее. На втором месте по популярности среди интернет-мошенников оказались пожертвования якобы на спасение животных и помощь больным или пострадавшим людям, на третьем – онлайн-казино. Также спамеры рассылали так называемые нигерийские письма (вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства), занимались SMS-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.В 2023 году ОК удалось максимально защитить пользователей от интернет-угроз. Количество спама, который может увидеть пользователь, приблизилось к нулю. На конец декабря доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с такой активностью, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет. Спамом в ОК также считают нежелательные действия или материалы во всей соцсети. Его основные цели, как правило, – навязывание некачественных товаров и услуг, мошенничество и нелегальный заработок за счет интернет-пользователей. ОК обнаруживают и ограничивают подобный контент не только с помощью ручной модерации, но и автоматически – посредством алгоритмов машинного обучения.Также в рамках борьбы с мошенниками в 2023 году ОК зафиксировали и пресекли более 9 млн подозрительных входов в учетные записи. До 90% подобных случаев – потенциальных взломов – определяются и блокируются автоматически. Помимо этого, в прошлом году ОК более 7 млн раз заблокировали подозрительных пользователей или частично ограничили их доступ к площадке.

https://ria.ru/20240125/odnoklassniki-1923383935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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