https://ria.ru/20240213/odessa-1927179520.html

Жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы

Жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы - РИА Новости, 13.02.2024

Жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы

Одесситки прогнали из трамвая сотрудников военкомата, устроивших проверку документов военнообязанных пассажиров, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:46

2024-02-13T19:46

2024-02-13T21:33

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Одесситки прогнали из трамвая сотрудников военкомата, устроивших проверку документов военнообязанных пассажиров, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."В Одессе женщины не дали сотруднику территориального центра комплектования проверить документы мужчин в трамвае", — говорится в публикации.Издание также опубликовало видео произошедшего. На записи видно, как женщины выгоняют из трамвая мужчину в военной форме. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского писал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета The New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию и это говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240213/uklonisty-1927082338.html

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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины