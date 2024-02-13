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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 13.02.2024 (обновлено: 15:56 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/odessa-1927110005.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:55
2024-02-13T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О взрывах в Одессе сообщают местные паблики. Пишут, что работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240213/vzryvy-1926974548.html
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в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества.
"О взрывах в Одессе сообщают местные паблики. Пишут, что работает ПВО", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
Вчера, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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