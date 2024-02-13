https://ria.ru/20240213/odessa-1927110005.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:55
2024-02-13T15:55
2024-02-13T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О взрывах в Одессе сообщают местные паблики. Пишут, что работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240213/vzryvy-1926974548.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе