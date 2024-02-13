https://ria.ru/20240213/odessa-1927110005.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:55

2024-02-13T15:55

2024-02-13T15:56

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О взрывах в Одессе сообщают местные паблики. Пишут, что работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Николаевской областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины