https://ria.ru/20240213/obuchenie-1927187975.html
Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян
Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян - РИА Новости, 13.02.2024
Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян
Белоруссия планирует принять в текущем году на бюджетное обучение в вузах страны порядка тысячи россиян, сообщил во вторник министр образования республики... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:40
2024-02-13T20:40
2024-02-13T20:40
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия планирует принять в текущем году на бюджетное обучение в вузах страны порядка тысячи россиян, сообщил во вторник министр образования республики Андрей Иванец. "Решаем задачу по привлечению в наши вузы абитуриентов из России. С этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ за счет бюджета с последующим распределением на наши предприятия. Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях. Планируем принять порядка одной тысячи россиян", - приводит слова министра агентство Белта. Он пояснил, что "в основном это востребованные специальности - будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля". Согласно законодательству республики, выпускники, получившие высшее образование, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны отработать по распределению два года.
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общество, белоруссия, россия
Общество, Белоруссия, Россия
Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян
Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы около тысячи россиян