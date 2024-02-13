https://ria.ru/20240213/obuchenie-1927187975.html

Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян

Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян - РИА Новости, 13.02.2024

Белоруссия планирует принять на бюджетное обучение в вузы тысячи россиян

Белоруссия планирует принять в текущем году на бюджетное обучение в вузах страны порядка тысячи россиян, сообщил во вторник министр образования республики... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:40

2024-02-13T20:40

2024-02-13T20:40

общество

белоруссия

россия

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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия планирует принять в текущем году на бюджетное обучение в вузах страны порядка тысячи россиян, сообщил во вторник министр образования республики Андрей Иванец. "Решаем задачу по привлечению в наши вузы абитуриентов из России. С этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ за счет бюджета с последующим распределением на наши предприятия. Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях. Планируем принять порядка одной тысячи россиян", - приводит слова министра агентство Белта. Он пояснил, что "в основном это востребованные специальности - будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля". Согласно законодательству республики, выпускники, получившие высшее образование, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны отработать по распределению два года.

https://ria.ru/20240206/spiski-1925707785.html

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общество, белоруссия, россия