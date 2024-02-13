https://ria.ru/20240213/obstrely-1926988028.html

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах - РИА Новости, 13.02.2024

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:13

2024-02-13T07:13

2024-02-13T07:13

в мире

армения

азербайджан

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БАКУ / ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. В понедельник вечером МИД Азербайджана заявил, что "12 февраля в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана". "Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении", - говорится в заявлении. В Баку отмечают, что обстрел был предпринят на территориях, находящихся под наблюдением миссии Европейского союза в Армении, что вызывает опасения по поводу целей и задач этой миссии. Минобороны Армении утром вторника сообщило, что "13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд". "По предварительным данным, у армянской стороны есть ранены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html

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в мире, армения, азербайджан