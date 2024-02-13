https://ria.ru/20240213/obstrely-1926988028.html
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах - РИА Новости, 13.02.2024
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах
Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:13
2024-02-13T07:13
2024-02-13T07:13
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БАКУ / ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. В понедельник вечером МИД Азербайджана заявил, что "12 февраля в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана". "Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении", - говорится в заявлении. В Баку отмечают, что обстрел был предпринят на территориях, находящихся под наблюдением миссии Европейского союза в Армении, что вызывает опасения по поводу целей и задач этой миссии. Минобороны Армении утром вторника сообщило, что "13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд". "По предварительным данным, у армянской стороны есть ранены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах
Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах
БАКУ / ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах.
В понедельник вечером МИД Азербайджана заявил, что "12 февраля в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана".
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"Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении", - говорится в заявлении.
В Баку отмечают, что обстрел был предпринят на территориях, находящихся под наблюдением миссии Европейского союза в Армении, что вызывает опасения по поводу целей и задач этой миссии.
Минобороны Армении утром вторника сообщило, что "13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд".
"По предварительным данным, у армянской стороны есть ранены", - говорится в сообщении.
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