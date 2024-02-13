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ВСУ обстреляли Горловку из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 13.02.2024
ВСУ обстреляли Горловку из натовской артиллерии
Украинские войска в 22.10 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:26
2024-02-13T23:26
2024-02-13T23:26
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем официальном сообществе во Вконтакте. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240213/obstrel-1927121754.html
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горловка, украина, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Горловку из натовской артиллерии
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра