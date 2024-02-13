Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека
Мэр Кременной: обстрел, при котором погибли три человека, могли вести из HIMARS
© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
"Город Кременная 13 февраля примерно в 10.40 подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, предположительно, ракетами HIMARS", - написал Третьяков, выразив соболезнования родным и близким погибших.
В результате обстрела три мирных жителя погибли, еще один получил ранения, сообщила ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Удар ВСУ пришелся на район местной больницы, повреждения получили административный корпус и хирургическое отделение. Раненого доставили в больницу города Рубежное.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе, в Серебрянском лесничестве.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.