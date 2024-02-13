https://ria.ru/20240213/obstrel-1927121754.html

Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека

Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2024

Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека

Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:33

2024-02-13T16:33

2024-02-13T16:33

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

луганская народная республика

сша

вооруженные силы украины

bae systems

lockheed martin

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876247744_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_6148c24cac7953ea615e383cee5537a6.jpg

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. "Город Кременная 13 февраля примерно в 10.40 подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, предположительно, ракетами HIMARS", - написал Третьяков, выразив соболезнования родным и близким погибших. В результате обстрела три мирных жителя погибли, еще один получил ранения, сообщила ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Удар ВСУ пришелся на район местной больницы, повреждения получили административный корпус и хирургическое отделение. Раненого доставили в больницу города Рубежное. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе, в Серебрянском лесничестве. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240213/obstrel-1926992916.html

https://ria.ru/20240213/obstrel-1927113966.html

кременная

луганская народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кременная, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины, bae systems, lockheed martin