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Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/obstrel-1927121754.html
Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека
Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека - РИА Новости, 13.02.2024
Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека
Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:33
2024-02-13T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
сша
вооруженные силы украины
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. "Город Кременная 13 февраля примерно в 10.40 подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, предположительно, ракетами HIMARS", - написал Третьяков, выразив соболезнования родным и близким погибших. В результате обстрела три мирных жителя погибли, еще один получил ранения, сообщила ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Удар ВСУ пришелся на район местной больницы, повреждения получили административный корпус и хирургическое отделение. Раненого доставили в больницу города Рубежное. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе, в Серебрянском лесничестве. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240213/obstrel-1926992916.html
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кременная
луганская народная республика
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происшествия, кременная, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, BAE Systems, Lockheed Martin
Мэр Кременной рассказал об обстреле, при котором погибли три человека

Мэр Кременной: обстрел, при котором погибли три человека, могли вести из HIMARS

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Обстрел Кременной в ЛНР, в результате которого погибли три мирных жителя, украинские войска вели, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
"Город Кременная 13 февраля примерно в 10.40 подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, предположительно, ракетами HIMARS", - написал Третьяков, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества из-за обстрела
Вчера, 08:43
В результате обстрела три мирных жителя погибли, еще один получил ранения, сообщила ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Удар ВСУ пришелся на район местной больницы, повреждения получили административный корпус и хирургическое отделение. Раненого доставили в больницу города Рубежное.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе, в Серебрянском лесничестве.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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