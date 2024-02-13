https://ria.ru/20240213/obstrel-1927014970.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.02.2024

ВСУ обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:49

2024-02-13T10:49

2024-02-13T10:49

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

сша

джо байден

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 9.20 и 10.15 обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, по ним выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240212/obstrel-1926939261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, сша, джо байден, происшествия