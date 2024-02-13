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ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/obstrel-1927014970.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 13.02.2024
ВСУ обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:49
2024-02-13T10:49
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
сша
джо байден
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 9.20 и 10.15 обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, по ним выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240212/obstrel-1926939261.html
https://ria.ru/20240213/obstrely-1926972397.html
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донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, сша, джо байден, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Джо Байден, Происшествия
ВСУ обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Вчера, 19:08
Отмечается, что в 9.20 и 10.15 обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, по ним выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАДжо БайденПроисшествия
 
 
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