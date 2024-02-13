ВСУ обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Ясиноватскому району
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 9.20 и 10.15 обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, по ним выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.