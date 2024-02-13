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В Приморье проверят данные о захоронении людей поверх могил летчиков
В Приморье проверят данные о захоронении людей поверх могил летчиков - РИА Новости, 13.02.2024
В Приморье проверят данные о захоронении людей поверх могил летчиков
Власти Артема Приморского края проводят проверку информации о захоронениях поверх могил военных летчиков, в память об авиаторах принято решение поставить общий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:28
2024-02-13T06:28
2024-02-13T09:55
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Власти Артема Приморского края проводят проверку информации о захоронениях поверх могил военных летчиков, в память об авиаторах принято решение поставить общий обелиск, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. Приморская региональная общественная организация "Поисковое объединение "АвиаПоиск" ранее сообщила о могилах поверх захоронений экипажа торпедоносца Ту-14Т, сбитого по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале организации, виден памятник одному экипажу Ту-14Т, можно рассмотреть сохранившиеся части ограды. На видео говорится, что рядом могила еще одного экипажа. Отмечается, что на этом месте не осталось видимых следов от памятников, и здесь разместили могилы двух граждан в 2015 и 2020 годах. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что начата проверка этой информации. "Прошло совещание по вопросу захоронения экипажа Ту-14Т. По факту захоронения поверх могил будет проводиться проверка. Также глава городского округа Вячеслав Квон решил, что будет создаваться общий обелиск, общее памятное место для летчиков", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что место для него еще предстоит выбрать. Как сообщает "Авиапоиск" по итогам этого совещания, ситуация с выявлением захоронений летчиков на Кневичанском кладбище осложняется тем, что в конце 1950-х годов там случился сильный пожар, уничтоживший все деревянные и ряд металлических памятников. "В связи с этим определить точные границы конкретных захоронений не представляется возможным. Установка единого памятного знака с именами всех погибших - единственное правильное и оптимальное решение", - сообщает поисковая организация.
https://ria.ru/20240203/groby-1925207346.html
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артем, приморский край, россия, общество
Артем, Приморский край, Россия, Общество
В Приморье проверят данные о захоронении людей поверх могил летчиков
Обелиск поставят в Артеме летчикам, поверх могил которых захоронили других людей
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Власти Артема Приморского края проводят проверку информации о захоронениях поверх могил военных летчиков, в память об авиаторах принято решение поставить общий обелиск, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
Приморская региональная общественная организация "Поисковое объединение "АвиаПоиск" ранее сообщила о могилах поверх захоронений экипажа торпедоносца Ту-14Т, сбитого по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале организации, виден памятник одному экипажу Ту-14Т, можно рассмотреть сохранившиеся части ограды. На видео говорится, что рядом могила еще одного экипажа. Отмечается, что на этом месте не осталось видимых следов от памятников, и здесь разместили могилы двух граждан в 2015 и 2020 годах. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что начата проверка этой информации.
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"Прошло совещание по вопросу захоронения экипажа Ту-14Т. По факту захоронения поверх могил будет проводиться проверка. Также глава городского округа Вячеслав Квон решил, что будет создаваться общий обелиск, общее памятное место для летчиков", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что место для него еще предстоит выбрать.
Как сообщает "Авиапоиск" по итогам этого совещания, ситуация с выявлением захоронений летчиков на Кневичанском кладбище осложняется тем, что в конце 1950-х годов там случился сильный пожар, уничтоживший все деревянные и ряд металлических памятников.
"В связи с этим определить точные границы конкретных захоронений не представляется возможным. Установка единого памятного знака с именами всех погибших - единственное правильное и оптимальное решение", - сообщает поисковая организация.
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