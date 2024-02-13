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"Новые люди" не планируют менять название до сентября - РИА Новости, 13.02.2024
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12:50 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/novye_lyudi-1927047488.html
"Новые люди" не планируют менять название до сентября
"Новые люди" не планируют менять название до сентября - РИА Новости, 13.02.2024
"Новые люди" не планируют менять название до сентября
Название партии "Новые люди" не изменится до сентябрьских выборов, подходящего названия пока нет, заявил РИА Новости лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:50
2024-02-13T12:50
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
борис титов
партия роста
партия "новые люди"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Название партии "Новые люди" не изменится до сентябрьских выборов, подходящего названия пока нет, заявил РИА Новости лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Мы же писали, что до сентябрьских выборов ничего менять не будет, а дальше, если будет хорошее название, то, соответственно, его уже осенью примем тогда. Пока просто что-то не находится название, которые было бы выигрышным, которое бы лучше раскрывало концепцию, чем "Новые люди", - сказал он. Ранее "Новые люди" (НЛ) и Партия роста сообщили, что решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России Владислава Даванкова. Так, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель "Партии Роста" Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде НЛ. Ранее пресс-служба "Новых людей" сообщила, что совместный съезд объединенной партии ожидается в марте 2024 года. Кроме того, сообщается, что основатель Всероссийской политической партии "Партия Роста" Борис Титов должен занять пост председателя Федерального политического совета объединенной партии, в который вместе с ним войдут и его коллеги по ФПС "Партии Роста". Чтобы осуществить этот переход, на съезде было принято решение о снятии с Титова текущих полномочий председателя ФПС "Партии Роста". Путем тайного голосования на этот пост была избрана заместитель председателя партии, депутат томской городской Думы Елена Ульянова. "Сорок шесть лидеров региональных ячеек "Партии Роста" заявили о том, что готовы войти в руководящий состав объединенной партии… 15 из этих 46 выдвинули свои кандидатуры на посты председателей отделений объединенной партии в субъектах России, остальные подали заявки на вступление на должности секретарей отделений и членов региональных советов", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20240209/davankov-1926399291.html
https://ria.ru/20231224/novyelyudirost-1917771644.html
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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), борис титов, партия роста, партия "новые люди"
Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Борис Титов, Партия Роста, Партия "Новые люди"
"Новые люди" не планируют менять название до сентября

Нечаев: у "Новых людей" пока нет более подходящего названия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Название партии "Новые люди" не изменится до сентябрьских выборов, подходящего названия пока нет, заявил РИА Новости лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Мы же писали, что до сентябрьских выборов ничего менять не будет, а дальше, если будет хорошее название, то, соответственно, его уже осенью примем тогда. Пока просто что-то не находится название, которые было бы выигрышным, которое бы лучше раскрывало концепцию, чем "Новые люди", - сказал он.
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Ранее "Новые люди" (НЛ) и Партия роста сообщили, что решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России Владислава Даванкова. Так, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель "Партии Роста" Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде НЛ.
Ранее пресс-служба "Новых людей" сообщила, что совместный съезд объединенной партии ожидается в марте 2024 года. Кроме того, сообщается, что основатель Всероссийской политической партии "Партия Роста" Борис Титов должен занять пост председателя Федерального политического совета объединенной партии, в который вместе с ним войдут и его коллеги по ФПС "Партии Роста". Чтобы осуществить этот переход, на съезде было принято решение о снятии с Титова текущих полномочий председателя ФПС "Партии Роста". Путем тайного голосования на этот пост была избрана заместитель председателя партии, депутат томской городской Думы Елена Ульянова.
"Сорок шесть лидеров региональных ячеек "Партии Роста" заявили о том, что готовы войти в руководящий состав объединенной партии… 15 из этих 46 выдвинули свои кандидатуры на посты председателей отделений объединенной партии в субъектах России, остальные подали заявки на вступление на должности секретарей отделений и членов региональных советов", - сообщила пресс-служба.
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24 декабря 2023, 15:56
 
ПолитикаРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Борис ТитовПартия РостаПартия "Новые люди"
 
 
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