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Юрий Красовский: из-за нелегальных ставок спорт недополучит 5-8 млрд рублей - РИА Новости, 13.02.2024
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16:34 13.02.2024 (обновлено: 18:13 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/nelegalnye_stavki-1927122286.html
Юрий Красовский: из-за нелегальных ставок спорт недополучит 5-8 млрд рублей
Юрий Красовский: из-за нелегальных ставок спорт недополучит 5-8 млрд рублей - РИА Новости, 13.02.2024
Юрий Красовский: из-за нелегальных ставок спорт недополучит 5-8 млрд рублей
От пяти до восьми миллиардов рублей в 2024 году может недополучить отечественный спорт из-за деятельности нелегальных букмекеров и онлайн-казино, заявил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:34
2024-02-13T18:13
россия
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спорт
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. От пяти до восьми миллиардов рублей в 2024 году может недополучить отечественный спорт из-за деятельности нелегальных букмекеров и онлайн-казино, заявил президент букмекерской компании "Лига Ставок" Юрий Красовский. Заявление прозвучало в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции "Экономика российского спорта и букмекеры. Бизнес-итоги, тренды, прогнозы". Число нелегальных игроков на рынке ставок, по словам Красовского, устойчиво снижалось, но в 2020 году "черное" букмекерство вновь возобновило рост. "К пандемии в 2020 году мы подошли с показателем около 10% нелегальных букмекеров. Но в пандемию спортивные события были отменены, и это стало всплеском для нелегальных букмекеров, которые стали использовать "синтетические" (то есть, созданные генератором случайных чисел) события, и для онлайн-казино. С 10% мы вновь откатились к 30-40% от легального рынка", – рассказал президент "Лиги Ставок". Нелегальному бизнесу, по словам спикера, помогают упростившиеся банковские платежи. От этого страдает прежде всего российский спорт, на развитие которого каждый легальный букмекер делает целевые отчисления. "В 2023 году целевые отчисления на спорт от всей отрасли составили 13,5 миллиарда рублей. С 1 января 2024 года целевые отчисления увеличены с 1,5% до 2%. Мы прогнозируем (со всего рынка) не менее 18-20 миллиардов рублей отчислений", – сообщил Красовский. Глава "Лиги Ставок" подчеркнул, что, если учитывать, что треть рынка составляют нелегальные букмекеры, то российский спорт недосчитается 5-8 миллиардов рублей. При этом с 2017 года "Лига Ставок" уже инвестировала в спорт более 10 миллиардов рублей в виде целевых отчислений, маркетинговых проектов и спортивной благотворительности.
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россия, ставки, спорт
Россия, Ставки, Спорт

Юрий Красовский: из-за нелегальных ставок спорт недополучит 5-8 млрд рублей

© Фото : Букмекерская компания "Лига Ставок"Пресс-конференция "Экономика российского спорта и букмекеры. Бизнес-итоги, тренды, прогнозы"
Пресс-конференция Экономика российского спорта и букмекеры. Бизнес-итоги, тренды, прогнозы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Букмекерская компания "Лига Ставок"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. От пяти до восьми миллиардов рублей в 2024 году может недополучить отечественный спорт из-за деятельности нелегальных букмекеров и онлайн-казино, заявил президент букмекерской компании "Лига Ставок" Юрий Красовский.
Заявление прозвучало в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции "Экономика российского спорта и букмекеры. Бизнес-итоги, тренды, прогнозы".
Число нелегальных игроков на рынке ставок, по словам Красовского, устойчиво снижалось, но в 2020 году "черное" букмекерство вновь возобновило рост.
"К пандемии в 2020 году мы подошли с показателем около 10% нелегальных букмекеров. Но в пандемию спортивные события были отменены, и это стало всплеском для нелегальных букмекеров, которые стали использовать "синтетические" (то есть, созданные генератором случайных чисел) события, и для онлайн-казино. С 10% мы вновь откатились к 30-40% от легального рынка", – рассказал президент "Лиги Ставок".
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Нелегальному бизнесу, по словам спикера, помогают упростившиеся банковские платежи. От этого страдает прежде всего российский спорт, на развитие которого каждый легальный букмекер делает целевые отчисления.
"В 2023 году целевые отчисления на спорт от всей отрасли составили 13,5 миллиарда рублей. С 1 января 2024 года целевые отчисления увеличены с 1,5% до 2%. Мы прогнозируем (со всего рынка) не менее 18-20 миллиардов рублей отчислений", – сообщил Красовский.
Глава "Лиги Ставок" подчеркнул, что, если учитывать, что треть рынка составляют нелегальные букмекеры, то российский спорт недосчитается 5-8 миллиардов рублей. При этом с 2017 года "Лига Ставок" уже инвестировала в спорт более 10 миллиардов рублей в виде целевых отчислений, маркетинговых проектов и спортивной благотворительности.
 
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