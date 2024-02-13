https://ria.ru/20240213/nato-1927062867.html

Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии - РИА Новости, 13.02.2024

Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин в интервью Financial Times пугает "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:33

2024-02-13T13:33

2024-02-13T13:33

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин в интервью Financial Times пугает "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. "Мы видим, что русские... рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии", - приводит слова Росина издание. При этом он отметил, что в настоящее время Россия "не хочет проводить какие-либо военные действия в отношении НАТО". Росин также заявил, что союзники по НАТО для сдерживания РФ должны увеличить свои военные расходы. Эстония планирует потратить более 3% ВВП на оборону в 2024 году, что превышает целевой показатель НАТО в 2%, отмечает Financial Times. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии также заявил, что Россия якобы планирует удвоить количество военных, размещенных на границах со странами Балтии и Финляндии. "Русские планируют увеличить группу войск вдоль границы со странами Балтии, а также Финляндии. Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности военнослужащих, возможно, примерно вдвое. В ближайшие годы мы увидим рост (количества) бронетранспортеров, танков, артиллерийских систем", - заявил он. Как пишет газета со ссылкой на отчет эстонской разведки, численность российских войск на границе с Эстонией может почти удвоиться по сравнению с 19 тысячами человек, которые, как утверждается, присутствовали там до начала конфликта на Украине в 2022 году. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, нато, в мире