https://ria.ru/20240213/nato-1927023790.html

Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ

Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024

Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ

Распад НАТО стал вопросом времени вне зависимости от того, кто в будущем станет президентом США, Европа осталась сама по себе, считает газета Politico. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:31

2024-02-13T11:31

2024-02-13T11:31

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сша

европа

россия

дональд трамп

джо байден

нато

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Распад НАТО стал вопросом времени вне зависимости от того, кто в будущем станет президентом США, Европа осталась сама по себе, считает газета Politico. Издание напоминает о заявлении экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, которое вытолкнуло Европу из "американского пузыря безопасности". В частности, Трамп рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Поставив под сомнение обязательства США перед НАТО таким прямым и принципиальным образом, он тем самым вогнал кол в сердце альянса. Будет ли он переизбран, сейчас практически не имеет значения: Европа сама по себе. Единственный существенный вопрос, ответ на который выборы (президента США – ред.) дадут европейской безопасности, – это время распада НАТО", - пишет Politico. Как полагает издание, администрация президента США Джо Байдена в свою очередь будет утверждать, что в случае переизбрания действующего лидера страны альянса будет в такой же безопасности, как и прежде. При этом Politico отмечает, что, кто бы ни пришел к власти в результате президентских выборов в США в ноябре 2024 года, принцип Трампа "Сделаем Америку снова великой" продолжит оказывать влияние на политику страны. Издание не исключает, что "наследник Трампа от Республиканской партии" в будущем может возобновить его направленную против НАТО политику. Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.

https://ria.ru/20240213/nato-1927021031.html

https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

https://ria.ru/20240212/revolyutsiya-1926839151.html

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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, джо байден, нато