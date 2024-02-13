https://ria.ru/20240213/nato-1927023790.html
Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ
Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ
Распад НАТО стал вопросом времени вне зависимости от того, кто в будущем станет президентом США, Европа осталась сама по себе, считает газета Politico. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:31
2024-02-13T11:31
2024-02-13T11:31
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Распад НАТО стал вопросом времени вне зависимости от того, кто в будущем станет президентом США, Европа осталась сама по себе, считает газета Politico. Издание напоминает о заявлении экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, которое вытолкнуло Европу из "американского пузыря безопасности". В частности, Трамп рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Поставив под сомнение обязательства США перед НАТО таким прямым и принципиальным образом, он тем самым вогнал кол в сердце альянса. Будет ли он переизбран, сейчас практически не имеет значения: Европа сама по себе. Единственный существенный вопрос, ответ на который выборы (президента США – ред.) дадут европейской безопасности, – это время распада НАТО", - пишет Politico. Как полагает издание, администрация президента США Джо Байдена в свою очередь будет утверждать, что в случае переизбрания действующего лидера страны альянса будет в такой же безопасности, как и прежде. При этом Politico отмечает, что, кто бы ни пришел к власти в результате президентских выборов в США в ноябре 2024 года, принцип Трампа "Сделаем Америку снова великой" продолжит оказывать влияние на политику страны. Издание не исключает, что "наследник Трампа от Республиканской партии" в будущем может возобновить его направленную против НАТО политику. Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
https://ria.ru/20240213/nato-1927021031.html
https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
Распад НАТО стал вопросом времени, пишут СМИ
Politico: распад НАТО стал вопросом времени, Европа осталась сама по себе
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Распад НАТО стал вопросом времени вне зависимости от того, кто в будущем станет президентом США, Европа осталась сама по себе, считает
газета Politico.
Издание напоминает о заявлении экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, которое вытолкнуло Европу из "американского пузыря безопасности". В частности, Трамп рассказал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
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"Поставив под сомнение обязательства США перед НАТО таким прямым и принципиальным образом, он тем самым вогнал кол в сердце альянса. Будет ли он переизбран, сейчас практически не имеет значения: Европа сама по себе. Единственный существенный вопрос, ответ на который выборы (президента США – ред.) дадут европейской безопасности, – это время распада НАТО", - пишет Politico.
Как полагает издание, администрация президента США Джо Байдена в свою очередь будет утверждать, что в случае переизбрания действующего лидера страны альянса будет в такой же безопасности, как и прежде.
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При этом Politico отмечает, что, кто бы ни пришел к власти в результате президентских выборов в США в ноябре 2024 года, принцип Трампа "Сделаем Америку снова великой" продолжит оказывать влияние на политику страны. Издание не исключает, что "наследник Трампа от Республиканской партии" в будущем может возобновить его направленную против НАТО политику.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
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