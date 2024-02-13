https://ria.ru/20240213/nato-1927021031.html

Европе потребуются десятилетия на замену потенциала США в НАТО, пишут СМИ

Европе потребуются десятилетия на замену потенциала США в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024

Европе потребуются десятилетия на замену потенциала США в НАТО, пишут СМИ

Европе потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды средств, чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряла бы без США, пишет газета Politico. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:18

2024-02-13T11:18

2024-02-13T11:18

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европе потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды средств, чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряла бы без США, пишет газета Politico. Ранее экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". "Чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряла бы без США, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды (средств - ред.)", - пишет газеты. Более фундаментальный вопрос заключается в том, смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя "без направляющей руки Вашингтона", отмечает газета. "История предполагает, что они (европейские страны - ред.) просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос", - пишет Politico. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в Европе, погружая её в зависимость, через многочисленные фонды, работают со студентами, тащат их на "политический Олимп". Путин также ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926947591.html

https://ria.ru/20240211/nato-1926718891.html

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Варвара Скокшина

россия, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, такер карлсон, нато, в мире