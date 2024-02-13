https://ria.ru/20240213/nato-1926973931.html

Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

Хейли осудила позицию Трампа по НАТО - РИА Новости, 13.02.2024

Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала "немыслимой" позицию своего соперника по предвыборной гонке в Республиканской партии, бывшего президента США... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:42

2024-02-13T00:42

2024-02-13T00:42

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южная каролина

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала "немыслимой" позицию своего соперника по предвыборной гонке в Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, ранее заявившего об отказе защищать союзников по НАТО в случае их конфликта с Россией, и напомнила, что Трамп множество раз высказывался за выход США из альянса во время своего пребывания на посту главы государства. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Комментируя в эфире телеканала CNN слова Трампа об отказе о защите союзников, Хейли назвала его позицию "немыслимой". При этом она признала что США "стоит давить" на остальных участников Североатлантического альянса, чтобы они "платили больше". "В администрации он (Трамп - ред.) множество раз говорил о выходе из НАТО", - также напомнила Хейли. По ее словам, в бытность Трампа президентом подобные слова звучали из его уст как публично, так и за закрытыми дверями. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926967970.html

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в мире, россия, сша, южная каролина, никки хейли, дональд трамп, нато