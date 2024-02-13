https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927160857.html

Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника

Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в кабмин предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:30

2024-02-13T18:30

2024-02-13T19:11

россия

владимир путин

общество

образование - общество

игорь левитин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в кабмин предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента РФ направить в правительство РФ предложения по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, подготовленные высшими должностными лицами субъектов РФ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 марта 2024 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин.

https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, образование - общество, игорь левитин