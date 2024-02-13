https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927160857.html
Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника
Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в кабмин предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:30
2024-02-13T18:30
2024-02-13T19:11
россия
владимир путин
общество
образование - общество
игорь левитин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в кабмин предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента РФ направить в правительство РФ предложения по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, подготовленные высшими должностными лицами субъектов РФ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 марта 2024 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин.
https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, образование - общество, игорь левитин
Россия, Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Игорь Левитин
Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника
Путин поручил представить идеи по повышению престижа наставников и педагогов