https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html
Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками
Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками - РИА Новости, 13.02.2024
Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками
Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:50
2024-02-13T11:50
2024-02-13T11:50
германия
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Как выяснилось, 38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. "При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью "Fink green goldbears" и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов", - сообщает ФТС. По данным службы, экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола – наркотического средства, запрещенного к перемещению. Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна. "Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
https://ria.ru/20240202/peterburg-1925030621.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия
Германия, Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия
Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками
ФТС арестовала немца за попытку ввоза в Петербург мармеладных мишек с наркотиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Как выяснилось, 38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке.
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"При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью "Fink green goldbears" и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов", - сообщает ФТС.
По данным службы, экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола – наркотического средства, запрещенного к перемещению. Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна.
"Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
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