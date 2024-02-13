https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками

Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками - РИА Новости, 13.02.2024

Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками

Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:50

2024-02-13T11:50

2024-02-13T11:50

германия

санкт-петербург

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Пассажир из Германии, прилетевший к подруге в Петербург, арестован после того, как у него обнаружили мармеладных мишек с каннабисом, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Как выяснилось, 38-летний гражданин Германии прилетел в Санкт-Петербург в гости к подруге по онлайн-переписке. "При осмотре рюкзака внимание таможенника привлек жесткий полимерный пакет с надписью "Fink green goldbears" и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов", - сообщает ФТС. По данным службы, экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола – наркотического средства, запрещенного к перемещению. Мужчина пояснил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна. "Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.

https://ria.ru/20240202/peterburg-1925030621.html

https://ria.ru/20230628/narkotiki-1880868807.html

германия

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия