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В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину
В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину - РИА Новости, 13.02.2024
В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину
Пьяный мужчина, напавший с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:32
2024-02-13T18:32
2024-02-13T18:32
происшествия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина, напавший с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 25 ноября 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался украсть товары из супермаркета. Ему попытались помешать сотрудник магазина и 17-летний посетитель, которому обвиняемый в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927094754.html
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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Выкса, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину
Мужчину, напавшего на подростка с ножом под Нижним Новгородом, будут судить