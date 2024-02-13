https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927161531.html

В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину

В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину - РИА Новости, 13.02.2024

В Нижегородской области будут судить напавшего на подростка с ножом мужчину

Пьяный мужчина, напавший с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:32

2024-02-13T18:32

2024-02-13T18:32

происшествия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина, напавший с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 25 ноября 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался украсть товары из супермаркета. Ему попытались помешать сотрудник магазина и 17-летний посетитель, которому обвиняемый в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927094754.html

нижегородская область

выкса

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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)