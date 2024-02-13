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СК попросил направить в психлечебницу напавшего на полицейского в Сочи
СК попросил направить в психлечебницу напавшего на полицейского в Сочи - РИА Новости, 13.02.2024
СК попросил направить в психлечебницу напавшего на полицейского в Сочи
Мужчина, напавший с ножом на полицейского в Сочи минувшей весной, страдает шизофренией, в суд дело направлено с просьбой о его принудительном лечении, сообщили... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:01
2024-02-13T15:01
2024-02-13T15:02
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СОЧИ, 13 фев – РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на полицейского в Сочи минувшей весной, страдает шизофренией, в суд дело направлено с просьбой о его принудительном лечении, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, в мае прошлого года на улице Конституции мужчина спал на скамейке, к нему подошли полицейские, чтобы выяснить, как он, и тот накинулся на них с ножом. Агрессор попытался скрыться, в ходе преследования хотел ударить правоохранителя ножом в голову и шею, но попал в руку. В итоге против него применили табельное оружие, подозреваемый получил огнестрельное ранение ноги, его отвезли в больницу и возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По итогам психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает шизофренией. "В настоящее время мужчина содержится в специализированном медицинском учреждении. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд", - говорится в Telegram-канале краевого СК. Отмечается, что жизни фигуранта сейчас ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230726/draka-1886392990.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил направить в психлечебницу напавшего на полицейского в Сочи
СК просит суд направить в психлечебницу напавшего с ножом на полицейского в Сочи