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Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве - РИА Новости, 13.02.2024
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11:17 13.02.2024 (обновлено: 12:25 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/moskva-1927020873.html
Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве
Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве - РИА Новости, 13.02.2024
Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве
Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что согласен со словами Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:17
2024-02-13T12:25
в мире
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сша
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джексон хинкл
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что согласен со словами Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский город. Накануне на Всемирном правительственном саммите в Дубае Карлсон заявил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее эстетически любого города в США. Он отметил, что здесь лучше еда, услуги и архитектура."Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен", — написал Хинкл.Карлсон посетил Москву на прошлой неделе, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он также побывал в Большом театре, перекусил в ресторане "Вкусно — и точка" и, как сообщали СМИ, сходил в магазин "Ашан".Журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте и разместил в соцсети X и на YouTube. С момента публикации число просмотров видео в Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,7 миллиона. Интервью также разместили на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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В мире, Москва, Россия, США, Такер Карлсон, Джексон Хинкл, Владимир Путин, НАТО, YouTube, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве

Американский журналист Хинкл согласился со словами Карлсона о чистоте Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что согласен со словами Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский город.
Накануне на Всемирном правительственном саммите в Дубае Карлсон заявил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее эстетически любого города в США. Он отметил, что здесь лучше еда, услуги и архитектура.
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"Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен", — написал Хинкл.
Карлсон посетил Москву на прошлой неделе, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он также побывал в Большом театре, перекусил в ресторане "Вкусно — и точка" и, как сообщали СМИ, сходил в магазин "Ашан".
Журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте и разместил в соцсети X и на YouTube. С момента публикации число просмотров видео в Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,7 миллиона. Интервью также разместили на сайте Кремля.
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