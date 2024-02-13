https://ria.ru/20240213/moskva-1927020873.html

Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве

Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве - РИА Новости, 13.02.2024

Американский журналист согласился со словами Карлсона о Москве

Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что согласен со словами Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:17

2024-02-13T11:17

2024-02-13T12:25

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что согласен со словами Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский город. Накануне на Всемирном правительственном саммите в Дубае Карлсон заявил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее эстетически любого города в США. Он отметил, что здесь лучше еда, услуги и архитектура."Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен", — написал Хинкл.Карлсон посетил Москву на прошлой неделе, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он также побывал в Большом театре, перекусил в ресторане "Вкусно — и точка" и, как сообщали СМИ, сходил в магазин "Ашан".Журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте и разместил в соцсети X и на YouTube. С момента публикации число просмотров видео в Х превысило 199 миллионов, а в YouTube — более 15,7 миллиона. Интервью также разместили на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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