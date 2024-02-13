https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html
Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году
Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году - РИА Новости, 13.02.2024
Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:13
2024-02-13T11:13
2024-02-13T12:27
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили такие знаковые объекты, как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проектами был предусмотрен целый комплекс работ по капитальному ремонту инженерных объектов. "В рамках работ отремонтировали основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, привели в порядок тротуары и лестничные сходы. На время ремонта движение транспорта полностью не перекрывалось, вводились поочередные ограничения по полосам", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили такие знаковые объекты, как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", - рассказал Бирюков
.
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Заместитель мэра подчеркнул, что проектами был предусмотрен целый комплекс работ по капитальному ремонту инженерных объектов.
"В рамках работ отремонтировали основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, привели в порядок тротуары и лестничные сходы. На время ремонта движение транспорта полностью не перекрывалось, вводились поочередные ограничения по полосам", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.