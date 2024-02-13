https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html

Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году

Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году - РИА Новости, 13.02.2024

Капитальный ремонт семи мостовых сооружений завершили в Москве 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:13

2024-02-13T11:13

2024-02-13T12:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили такие знаковые объекты, как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проектами был предусмотрен целый комплекс работ по капитальному ремонту инженерных объектов. "В рамках работ отремонтировали основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, привели в порядок тротуары и лестничные сходы. На время ремонта движение транспорта полностью не перекрывалось, вводились поочередные ограничения по полосам", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://realty.ria.ru/20240213/remont-1926938029.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы