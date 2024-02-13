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Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников - РИА Новости, 13.02.2024
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06:32 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/moshenniki-1926986850.html
Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников
Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников - РИА Новости, 13.02.2024
Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников
Служба финансового уполномоченного сообщила РИА Новости, что выявила случаи взаимодействия мошенников с россиянами от ее имени и готовит соответствующие... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:32
2024-02-13T06:32
россия
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба финансового уполномоченного сообщила РИА Новости, что выявила случаи взаимодействия мошенников с россиянами от ее имени и готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы, также служба напомнила, что общается с гражданами только после их обращения к ней. "Служба финансового уполномоченного выявила случаи взаимодействия с гражданами неизвестных лиц от имени помощников финансового уполномоченного, которые связываются по телефону и предлагают помощь в возврате средств из финансовых пирамид. Звонящие информировали граждан, что АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" получила информацию от Банка России о том, что потребитель был обманут "мошенниками" и готов помочь в возврате утерянных средств безвозмездно. Например, в некоторых случаях гражданам была предложена помощь по возврату средств из финансовой пирамиды", - рассказали в АНО. На основании информации, полученной от звонящих в службу потребителей, получивших подобные звонки, обращения к финансовому уполномоченному они не подавали, но были когда-то, с их слов, обмануты финансовыми пирамидами и другими недобросовестными организациями. "По данным фактам Служба финансового уполномоченного готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы. Служба финансового уполномоченного напоминает, что взаимодействует с потребителями финансовых услуг лишь в том случае, если потребитель подал обращение к финансовому уполномоченному. По общему правилу взаимодействие осуществляется через выбранный потребителем канал подачи обращения: через личный кабинет потребителя на официальном сайте финансового уполномоченного либо посредством почтовых отправлений", - сообщили в службе. Кроме того, сотрудники службы могут позвонить по вопросу состава документов в ранее поданном финансовому уполномоченному обращении, а также в ответ на вопросы потребителей. При рассмотрении поданного потребителем обращения с гражданином может также связываться (в том числе и по телефону) экспертная организация, привлеченная финансовым уполномоченным для проведения экспертизы. Список экспертных организаций размещён на официальном сайте финансового уполномоченного. "Поэтому, если вы не обращались к финансовому уполномоченному, а вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками службы финансового уполномоченного, помощниками финансовых уполномоченных, не стоит вести с ними разговор, и тем более не стоит предоставлять какие-либо персональные данные и встречаться. Кроме того, в полномочия финансового уполномоченного не включены вопросы рассмотрения обращений, связанных с деятельностью финансовых пирамид", - резюмировали в АНО.
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россия, общество
Россия, Общество
Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников

Служба финомбудсмена предупредила россиян о звонках мошенников от ее имени

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба финансового уполномоченного сообщила РИА Новости, что выявила случаи взаимодействия мошенников с россиянами от ее имени и готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы, также служба напомнила, что общается с гражданами только после их обращения к ней.
«
"Служба финансового уполномоченного выявила случаи взаимодействия с гражданами неизвестных лиц от имени помощников финансового уполномоченного, которые связываются по телефону и предлагают помощь в возврате средств из финансовых пирамид. Звонящие информировали граждан, что АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" получила информацию от Банка России о том, что потребитель был обманут "мошенниками" и готов помочь в возврате утерянных средств безвозмездно. Например, в некоторых случаях гражданам была предложена помощь по возврату средств из финансовой пирамиды", - рассказали в АНО.
На основании информации, полученной от звонящих в службу потребителей, получивших подобные звонки, обращения к финансовому уполномоченному они не подавали, но были когда-то, с их слов, обмануты финансовыми пирамидами и другими недобросовестными организациями.
"По данным фактам Служба финансового уполномоченного готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы. Служба финансового уполномоченного напоминает, что взаимодействует с потребителями финансовых услуг лишь в том случае, если потребитель подал обращение к финансовому уполномоченному. По общему правилу взаимодействие осуществляется через выбранный потребителем канал подачи обращения: через личный кабинет потребителя на официальном сайте финансового уполномоченного либо посредством почтовых отправлений", - сообщили в службе.
Кроме того, сотрудники службы могут позвонить по вопросу состава документов в ранее поданном финансовому уполномоченному обращении, а также в ответ на вопросы потребителей. При рассмотрении поданного потребителем обращения с гражданином может также связываться (в том числе и по телефону) экспертная организация, привлеченная финансовым уполномоченным для проведения экспертизы. Список экспертных организаций размещён на официальном сайте финансового уполномоченного.
"Поэтому, если вы не обращались к финансовому уполномоченному, а вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками службы финансового уполномоченного, помощниками финансовых уполномоченных, не стоит вести с ними разговор, и тем более не стоит предоставлять какие-либо персональные данные и встречаться. Кроме того, в полномочия финансового уполномоченного не включены вопросы рассмотрения обращений, связанных с деятельностью финансовых пирамид", - резюмировали в АНО.
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