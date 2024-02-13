https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927102523.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Московская биржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке "аппаратной ошибкой основного сервера", сообщается на сайте площадки. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:31
2024-02-13T15:31
2024-02-13T15:35
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке "аппаратной ошибкой основного сервера", сообщается на сайте площадки."Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск", - говорится в сообщении.Возобновление торгов намечено на 15:45 мск.
https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Мосбиржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке ошибкой сервера