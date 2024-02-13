https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927102523.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке

Московская биржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке "аппаратной ошибкой основного сервера", сообщается на сайте площадки. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:31

2024-02-13T15:31

2024-02-13T15:35

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке "аппаратной ошибкой основного сервера", сообщается на сайте площадки."Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск", - говорится в сообщении.Возобновление торгов намечено на 15:45 мск.

https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа